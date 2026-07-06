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Egy pohár hűsítő, frissítő, esetleg tea vagy forróital.
Nyitókép: Getty Images/fsev

Egy népszerű ital reklámjai miatt indult eljárás

Infostart / MTI

Fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft.-vel szemben – közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a hivatal azzal a gyanúval indított eljárást a Simply You Hungary Kft.-vel szemben, hogy a vállalkozás 2024 márciusától kezdődően a Herbal Swiss Hot Drink étrend-kiegészítőinek reklámozásában – megfázásra utaló tünetek (például köhögés, tüsszögés, torokkaparás és legyengült immunállapot) felidézésével – azt a benyomást kelthette, hogy a termék alkalmas emberi betegségek, különösen a megfázás megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására, ami az étrend-kiegészítőkre vonatkozó szabályok szerint nem megengedett.

Rámutattak, hogy a Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek, azon belül kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozásánál alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állítások közzétételével kapcsolatos piaci jelzések vizsgálatára és az ilyen tárgyú versenyfelügyeleti eljárások lefolytatására is.

A GVH jelenleg is több folyamatban lévő eljárásban vizsgálja különböző vállalkozások kereskedelmi gyakorlatát, amelyek termékeiknek betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonítanak vagy azt a benyomást keltik, hogy a hirdetett termékeket jogszerűen értékesítik annak ellenére, hogy azok étrend-kiegészítőnek minősülnek, az előírások ellenére azonban nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. A tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul az eljárás, amelynek a lefolytatására három hónap áll rendelkezésre, ez indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – ismertették.

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Kezdőlap    Gazdaság    Egy népszerű ital reklámjai miatt indult eljárás

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