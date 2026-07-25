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Aleksandar Vucic szerb elnök a kormányzó Szerb Haladó Párt belgrádi nagygyûlésén 2026. június 27-én. Vucic a rendezvényen bejelentette, hogy néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségérõl, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következõ parlamenti választási kampányban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Óriási könnyebbség Szerbiának

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35 százalékos vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök.

A politikus a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12 százalék körül alakul majd.

A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén.

Aleksandar Vucic hangsúlyozta, hogy a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba, és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését.

Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.

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