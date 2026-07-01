ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.31
usd:
312.48
bux:
139892.19
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

A Revolut-számlások nem fognak örülni ennek a hírnek

Infostart

A Revolut üzleti csomagokra is megérkeztek a tranzakciós díjak és egyéb változások.

A Revolut lakossági csomagoknál már minden információ megérkezett a magyarországi fióktelep áthelyezéssel és a tranzakciós díjakkal kapcsolatban, valamint egyre több felhasználó kapja meg az emailes értesítést az áthelyezésről és azzal együtt a belföldi forint bankszámlaszámát is.

Most a Revolut értesítette emailben az üzleti felhasználókat arról, hogy milyen változások lesznek és az ehhez kapcsolódó díjak aloldalakat is frissítették – írja a revinfo.hu.

Nem csak a tranzakciós illetéket vezetik be – leghamarabb 2026. augusztus 31-től vagy utána akkor, amikor az ügyfél átkerül a magyar fióktelep alá –, hanem egyes Revolut Business csomagok éves előfizetését is eltörlik, csak havonta lehet majd előfizetni.

A Portfolio összefoglalója szerint fizetőssé teszik a fémből készült kártyákat, miközben egyes szolgáltatásokra átmeneti díjmentességet biztosítanak.

A tranzakciós illeték alapesetben a belföldi és nemzetközi átutalásokra, a bankkártyás fizetésekre, a devizaváltásokra, valamint a belföldi és a SEPA csoportos beszedésekre vonatkozik. A szolgáltató ugyanakkor 2027. december 31-ig elengedi ezt a terhet a Revolut-számlák közötti belső utalások, a devizaváltások, valamint a helyi és a SEPA csoportos beszedések esetében. Ez a kedvezményes időszak egy évvel hosszabb, mint a lakossági ügyfeleknél alkalmazott határidő, és automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a társaság legalább két hónappal korábban ettől eltérő tájékoztatást ad.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    A Revolut-számlások nem fognak örülni ennek a hírnek

bank

revolut

pénzügyek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parkolás, csomagrendelés, egészségügy, agglomerációs buszok: nagy változások léptek életbe július 1-jén

Parkolás, csomagrendelés, egészségügy, agglomerációs buszok: nagy változások léptek életbe július 1-jén
Budapesten megszűntek a parkolóautomaták, és 30-50 százalékkal drágult a parkolás július 1-jétől. Bővült az éjszakai közlekedés a budapesti agglomerációba. Életbe lépett az EU-n kívülről rendelt kis csomagokra a 3 eurós vám, mégpedig termékkategóriánként, nem csomagonként. A Semmelweis-nap miatt az egészségügy döntően csak ügyeleti rendben működik.
Ürge-Vorsatz Diána: máshogy kellene használni a klímaberendezéseket

Ürge-Vorsatz Diána: máshogy kellene használni a klímaberendezéseket

Csak a fák aktív légkondicionáló működésére, illetve a lakásokra, irodákra szerelt légkondicionáló berendezések használatának visszafogására van szükség Ürge-Vorsatz Diána klímakutató szerint. A Közép-európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: eddig tudott légkondi nélkül alkalmazkodni az európai társadalom, most már változtatni kell.
 

Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon

42 fok után lesújtott a vihar: áramszünetek és vízhiány is jött a hőség mellé

A MÁV ősöreg mozdonyai bírják a hőséget, a Stadler FLIRT motorvonatok nem

Megdőlt az abszolút rekord

Brutálisan forró lett a Balaton vize

Ekkor érkezik a hidegfront, enyhülést hoz, de durva lesz – videó

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Moszkva több forgatókönyvet is mérlegel egy északi offenzívára: noha lehetséges egy fehérorosz területről indított offenzíva is Kijev ellen, a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Oroszország a Brjanszki területről indíthat támadást Ukrajna Csernyihiv régiója ellen. "Ez egy reális forgatókönyv, és természetesen felkészülünk rá" - mondta Szirszkij. Közben a Kreml váratlanul lezárt több vasúti határátkelőt Finnország, Észtország és Lettország felé, amiről a szomszédos országokat is értesítette. A lépést nem indokolták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kijött a leggazdagabb fociklubok listája: döbbenetes összegeket kaszáltak a nagyok 2025-ben

Kijött a leggazdagabb fociklubok listája: döbbenetes összegeket kaszáltak a nagyok 2025-ben

A Real Madrid többek közt új stadionjának is köszönhetően átlépte az egymilliárd eurós bevételt tavaly, de közvetlen riválisa, a Barcelona üldözi.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 30. 22:48
Szakértő a külkereskedelem alakulásáról: javult a mérleg, de még van egy probléma
2026. június 30. 22:24
Az erős forint bizony egy kétoldalú érme – A GKI megállapításai
×
×