A Revolut-számlások nem fognak örülni ennek a hírnek

A Revolut lakossági csomagoknál már minden információ megérkezett a magyarországi fióktelep áthelyezéssel és a tranzakciós díjakkal kapcsolatban, valamint egyre több felhasználó kapja meg az emailes értesítést az áthelyezésről és azzal együtt a belföldi forint bankszámlaszámát is.

Most a Revolut értesítette emailben az üzleti felhasználókat arról, hogy milyen változások lesznek és az ehhez kapcsolódó díjak aloldalakat is frissítették – írja a revinfo.hu.

Nem csak a tranzakciós illetéket vezetik be – leghamarabb 2026. augusztus 31-től vagy utána akkor, amikor az ügyfél átkerül a magyar fióktelep alá –, hanem egyes Revolut Business csomagok éves előfizetését is eltörlik, csak havonta lehet majd előfizetni.

A Portfolio összefoglalója szerint fizetőssé teszik a fémből készült kártyákat, miközben egyes szolgáltatásokra átmeneti díjmentességet biztosítanak.

A tranzakciós illeték alapesetben a belföldi és nemzetközi átutalásokra, a bankkártyás fizetésekre, a devizaváltásokra, valamint a belföldi és a SEPA csoportos beszedésekre vonatkozik. A szolgáltató ugyanakkor 2027. december 31-ig elengedi ezt a terhet a Revolut-számlák közötti belső utalások, a devizaváltások, valamint a helyi és a SEPA csoportos beszedések esetében. Ez a kedvezményes időszak egy évvel hosszabb, mint a lakossági ügyfeleknél alkalmazott határidő, és automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a társaság legalább két hónappal korábban ettől eltérő tájékoztatást ad.