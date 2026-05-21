Mérgező virághagyma miatt került kórházba több óvodás

Több mentőautó is érkezett szerdán egy várpalotai óvodához, ahonnan végül öt gyereket, négy lányt és egy fiút szállítottak kórházba mérgezés miatt – számolt be róla az RTL. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője szerint a gyerekeket megfigyelés céljából vitték be, de mindannyian stabil állapotban voltak, hasfájásra és hányingerre panaszkodtak.

Mint kiderült, a gyerekek a kerítés mellől kiszedett nárciszhagymát kóstolták meg. A nárcisz minden része mérgező, a hagymája pedig különösen az, hatóanyaga a központi idegrendszerre hat. A formája miatt a hozzá nem értők könnyedén összetéveszthetik a vöröshagymával is.

„Gyomorirritációval, hányással, hányingerrel járhat a nárciszhagyma-mérgezés, nyilvánvalóan attól függően, mennyit fogyasztott belőle a beteg. Már kis mértékben is okozhat toxikus tüneteket, ezért érdemes vele azonnal sürgősségi osztályra menni. Az is fontos, hogy vigyünk mintát abból, amit a beteg megevett” – mondta Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója.

Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta is megerősítette, hogy a gyerekek jól vannak, éjszakára azonban bent tartották őket a kórházban, megfigyelésre. Fenntartóként azonnali vizsgálatot rendelt el, írásbeli tájékoztatást kért, és az intézményvezetővel közösen teljesen kivizsgálják az ügyet. Úgy tudni, a rendőrség is nyomozást indított annak tisztázására, történt-e mulasztás az óvodában.