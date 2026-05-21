2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Mérgező virághagyma miatt került kórházba több óvodás

Infostart

A gyerekek az óvoda udvarán játszva ehettek a mérgező nárciszhagymából, az esetet a rendőrség és az önkormányzat is vizsgálja.

Több mentőautó is érkezett szerdán egy várpalotai óvodához, ahonnan végül öt gyereket, négy lányt és egy fiút szállítottak kórházba mérgezés miatt – számolt be róla az RTL. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője szerint a gyerekeket megfigyelés céljából vitték be, de mindannyian stabil állapotban voltak, hasfájásra és hányingerre panaszkodtak.

Mint kiderült, a gyerekek a kerítés mellől kiszedett nárciszhagymát kóstolták meg. A nárcisz minden része mérgező, a hagymája pedig különösen az, hatóanyaga a központi idegrendszerre hat. A formája miatt a hozzá nem értők könnyedén összetéveszthetik a vöröshagymával is.

„Gyomorirritációval, hányással, hányingerrel járhat a nárciszhagyma-mérgezés, nyilvánvalóan attól függően, mennyit fogyasztott belőle a beteg. Már kis mértékben is okozhat toxikus tüneteket, ezért érdemes vele azonnal sürgősségi osztályra menni. Az is fontos, hogy vigyünk mintát abból, amit a beteg megevett” – mondta Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója.

Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta is megerősítette, hogy a gyerekek jól vannak, éjszakára azonban bent tartották őket a kórházban, megfigyelésre. Fenntartóként azonnali vizsgálatot rendelt el, írásbeli tájékoztatást kért, és az intézményvezetővel közösen teljesen kivizsgálják az ügyet. Úgy tudni, a rendőrség is nyomozást indított annak tisztázására, történt-e mulasztás az óvodában.

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Egy friss jelentés szerint a munkaképes magyarok ötöde nyitott lenne a rugalmas, műszakalapú foglalkoztatásra.

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

