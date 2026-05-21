Az extraprofitadó mérséklődésében bízik az MBH

Infostart / InfoRádió

Az idei első negyedéves eredményüket ugyanis az is jelentősen lerontotta.

Az MBH első negyedéves eredménye a bankadó, extraprofitadó és egyéb adók nélkül 68 Mrd forint lett, ez meghaladja az előző év hasonló negyedévének eredményét, és alapvetően kedvező eredményszám. Összességében erős eredménynek számít az első negyedév tekintetében – mondta el az MBH stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Krizsanovich Péter az InfoRádióban.

Mint ismertette, az eredmény nem tartalmazza a bankokra kivetett extra terheket, adókat. Azokkal együtt negatív az eredményük, mivel az első negyedév során több mint 80 milliárd forint bankadót és extraprofitadót könyveltek le. Ez hasonlóan a Magyarországon működő bankok többségéhez, náluk is a negatív tartományba vitte a korrekciók nélküli eredményt.

Bízunk abban, hogy a jövő év során ez az adóteher az egész szektor számára mérséklődhet

– hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes.

Ezen felül arról is szót ejtett, hogy lakossági oldalon elsődlegesen a hitelek növekedtek. A lakáshiteleknél tovább tart az Otthon Start program hatása, ahol jelentős piaci volumen alakult ki. Ezen felül a fogyasztási hitelek, a személyi kölcsönök is kifejezetten intenzíven tudtak nőni az első negyedév során.

A vállalati oldalon mindeközben a betétek nőttek jelentős mértékben. Az első negyedév a korábbi év első negyedévéhez képest 8 százalékos növekedést jelentett. A vállalati hitelezés visszafogott maradt az első negyedévben is. Abban bíznak, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára áll, így a vállalati hitelek is jobban tudnak nőni. Ugyanakkor jelentős strukturális változásra nem számítanak ezen túl. Lendületet adhat viszont az EU-s források „nagyobb mértékben történő becsatornázása”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Erste-vezér: „Reméljük, az új kormány részéről sokkal kevesebb lesz a belenyúlkálás"
2026 első negyedévében negatív volt a magyarországi Erste adózás utáni eredménye, amelyet jelentősen rontott az extraprofitadó nagymértékű, éves összehasonlításban közel 26 milliárd forintos emelkedése – hangzott el a pénzintézet sajtótájékoztatóján. A bankok és a leendő pénzügyminiszter, Kármán András között a közelmúltban lefolytatott egyeztetésről is kérdezte az InfoRádió Jelasity Radovánt, az Erste elnök-vezérigazgatóját.
Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben
Nem voltam kemény, csak egyenes és őszinte azbesztügyben, és a kancellár úr jól fogadta” – Magyar Péter miniszterelnök rövid sajtótájékoztatót tartott a Hofburg előtt Bécsben, miután hivatalos munkaebéden vett részt minisztereivel az osztrák gazdasági élet képviselőivel. Találkozott és megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is, majd a magyar delegáció vonattal indult haza Budapestre.
 

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra

Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

Korányi G. Tamás: a tőzsdei szereplők negyedéves eredményein jól látható nyomot hagyott a forint erősödése
Már érkeznek is a szállítmányok Ukrajnából, gyors tiltást ígér a kormány
