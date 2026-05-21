Jön a nyári meleg, ez már egy hőhullám kezdete? – meteorológus válaszol

Változik az időjárásunk, egy kicsit melegszik, de hőhullám nem lesz.

Az InfoRádió megkeresésére Kuntár Roland meteorológus, a HungaroMet munkatársa elmondta: Nyugat-Európa fölött kialakult egy stabilnak ígérkező anticiklon, ezért ott nagy területen 30 fok fölötti csúcsok jönnek. Ennek a keleti peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, így napos, száraz idő lesz a következő napokban, kevés felhő lesz felettünk, napról napra melegszik majd az idő.

A pünkösdi hosszú hétvégén 25 fok fölött lesz a napi csúcs árnyékban, egyes pontokon 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála kora délutánonként.

Hogy ez május vége felé megszokott-e, arra nemmel válaszolt. A sok évi átlag alapján 22-23 foknak kellene lennie ilyenkor, viszont így is csak egy kicsivel leszünk így az átlag felett. Egy időre ott maradunk, de

napi melegrekordok nem fognak megdőlni.

Ami nagyon kellene, az a csapadék, de az Kuntár Roland szerint eső nem nagyon lesz. Legkorábban szerdán érkezhet egy hidegfront némi csapadékkal, de addig nem, ráadásul az a front is csapadékszegény lehet, inkább a szél erősödik meg nagyobb területen.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.