Thermometer Sun 40 Degres. Hot summer day. High Summer temperatures
Nyitókép: Getty Images

Jön a nyári meleg, ez már egy hőhullám kezdete? – meteorológus válaszol

Infostart / InfoRádió

Meleg lesz a pünkösdi hosszú hétvégén; egy kicsit melegebb, mint ilyenkor szokott, de ez még nem hőhullám – mondta az InfoRádió megkeresésére Kuntár Roland meteorológus, a HungaroMet munkatársa. Csapadékra most ne számítsunk!

Változik az időjárásunk, egy kicsit melegszik, de hőhullám nem lesz.

Az InfoRádió megkeresésére Kuntár Roland meteorológus, a HungaroMet munkatársa elmondta: Nyugat-Európa fölött kialakult egy stabilnak ígérkező anticiklon, ezért ott nagy területen 30 fok fölötti csúcsok jönnek. Ennek a keleti peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, így napos, száraz idő lesz a következő napokban, kevés felhő lesz felettünk, napról napra melegszik majd az idő.

A pünkösdi hosszú hétvégén 25 fok fölött lesz a napi csúcs árnyékban, egyes pontokon 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála kora délutánonként.

Hogy ez május vége felé megszokott-e, arra nemmel válaszolt. A sok évi átlag alapján 22-23 foknak kellene lennie ilyenkor, viszont így is csak egy kicsivel leszünk így az átlag felett. Egy időre ott maradunk, de

napi melegrekordok nem fognak megdőlni.

Ami nagyon kellene, az a csapadék, de az Kuntár Roland szerint eső nem nagyon lesz. Legkorábban szerdán érkezhet egy hidegfront némi csapadékkal, de addig nem, ráadásul az a front is csapadékszegény lehet, inkább a szél erősödik meg nagyobb területen.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Az Egyesült Arab Emírségek már csaknem félig elkészült a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével – jelentette be az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vezérigazgatója a Cnbc beszámolója szerint.

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

