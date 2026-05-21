2026. május 21. csütörtök Konstantin
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Majdnem 50 éves diplomáciai gyakorlatot rúgna fel Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok 1979-ben de jure megszakította diplomáciai kapcsolatait Tajvannal, a közeljövőben azonban találkozhat az amerikai és a tajvani elnök.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tervek szerint a közeljövőben személyesen egyeztet majd Laj Csing-tö tajvani elnökkel.

Ha valóban létrejön ez a találkozó, akkor szakítanak a felek egy régóta érvényben lévő diplomáciai gyakorlattal.

Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta,

amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az „egy Kína” politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.

A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.

Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak. Erre az amerikai elnök azt válaszolta: „beszélni fogok vele, mindenkivel beszélek”. Ezután Donald Trump azt mondta, hogy nagyon jól kézben tartják a helyzetet.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között
Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Különleges tranzakciót jelentett be Magyarországon az Intrum, 25 ezer ügyfelet érint

Lezárta első társbefektetési tranzakcióját Magyarországon az Intrum AB, Európa vezető hitelkezelési szolgáltatója. Az ügyletet egy új partnerrel, Európa egyik vezető, meg nem nevezett NPL-befektetőjével közösen valósította meg a nemteljesítő hitelmegállapodásokhoz kapcsolódó hitelszolgáltatókról és hitelvásárlókról szóló új törvényi keretrendszerben. A cégcsoport ma egy 7,5 milliárd svéd korona (SEK) értékű, teljes mértékben garantált tőkeemelést is bejelentett.

Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen

Frei Tamás tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

