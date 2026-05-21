Majdnem 50 éves diplomáciai gyakorlatot rúgna fel Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tervek szerint a közeljövőben személyesen egyeztet majd Laj Csing-tö tajvani elnökkel.

Ha valóban létrejön ez a találkozó, akkor szakítanak a felek egy régóta érvényben lévő diplomáciai gyakorlattal.

Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta,

amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az „egy Kína” politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.

A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.

Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak. Erre az amerikai elnök azt válaszolta: „beszélni fogok vele, mindenkivel beszélek”. Ezután Donald Trump azt mondta, hogy nagyon jól kézben tartják a helyzetet.