2026. május 21. csütörtök Konstantin
Az ötéves Samu, az ázsiai elefánt a születésnapi köszöntésén a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2026. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ormányváltás: új korszak kezdődött Veszprémben – videó

Megérkezett Samu, az ötéves ázsiai elefánt hím, aki a Fővárosi Állat- és Növénykertből költözött Veszprémbe. A fiatal elefánt számára most minden új lesz: az otthona, a gondozói és leendő elefánttársai is.

Samu költözését hosszú előkészítés és szervezés előzte meg. Az elefánt speciálisan kialakított szállítókonténerben érkezett Veszprémbe, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett. A teljes út során kamerán keresztül figyelték az állat állapotát és viselkedését, a szállítás pedig problémamentesen zajlott.

Az egyik legizgalmasabb pillanat az volt, amikor Samu először lépett ki a konténerből, és megpillanthatta új otthonát. A Veszprémi Állatkert szerint a költözés időzítése természetes folyamat része: a hím elefántok nagyjából ötéves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól, önállóbb életet kialakítva – olvasható a Veol cikkében.

A következő hetekben fokozatos összeszoktatás vár Samura és a veszprémi elefántokra, Bullyra és Tuyára. Az átállást az is segíti, hogy az állatkert egyik gondozója már korábban Budapesten is időt töltött az elefánt mellett, így volt lehetőségük megismerkedni egymással.

Samu korábbi gondozói szintén Veszprémbe érkeztek néhány napra, hogy segítsék a fiatal elefánt beilleszkedését az új környezetbe.

A Veszprémi Állatkert Elefánt Parkja 2014 óta működik, a több ezer négyzetméteres kifutó és az Elefántház korszerű környezetet biztosít az állatok számára.

A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak Samuval, aki már most nagy érdeklődést váltott ki érkezésével.

Budapest, 2026. április 25. Sós Endre, az Fõvárosi Állat- és Növénykert fõigazgatója (b) és Török László, a veszprémi állatkert ügyvezetõ igazgatója Samu, az ötéves ázsiai elefánt köszöntésén a fõvárosi állatkertben 2026. április 25-én. A fõigazgató bejelentette, hogy Samu hamarosan átköltözik Veszprémbe. MTI/Kovács Attila
Sós Endre, az Fõvárosi Állat- és Növénykert fõigazgatója (b) és Török László, a veszprémi állatkert ügyvezetõ igazgatója Samu, az ötéves ázsiai elefánt köszöntésén a fõvárosi állatkertben 2026. április 25-én. A fõigazgató bejelentette, hogy Samu hamarosan átköltözik Veszprémbe. MTI/Kovács Attila

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója
Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

