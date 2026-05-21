Ormányváltás: új korszak kezdődött Veszprémben – videó

Samu költözését hosszú előkészítés és szervezés előzte meg. Az elefánt speciálisan kialakított szállítókonténerben érkezett Veszprémbe, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett. A teljes út során kamerán keresztül figyelték az állat állapotát és viselkedését, a szállítás pedig problémamentesen zajlott.

Az egyik legizgalmasabb pillanat az volt, amikor Samu először lépett ki a konténerből, és megpillanthatta új otthonát. A Veszprémi Állatkert szerint a költözés időzítése természetes folyamat része: a hím elefántok nagyjából ötéves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól, önállóbb életet kialakítva – olvasható a Veol cikkében.

A következő hetekben fokozatos összeszoktatás vár Samura és a veszprémi elefántokra, Bullyra és Tuyára. Az átállást az is segíti, hogy az állatkert egyik gondozója már korábban Budapesten is időt töltött az elefánt mellett, így volt lehetőségük megismerkedni egymással.

Samu korábbi gondozói szintén Veszprémbe érkeztek néhány napra, hogy segítsék a fiatal elefánt beilleszkedését az új környezetbe.

A Veszprémi Állatkert Elefánt Parkja 2014 óta működik, a több ezer négyzetméteres kifutó és az Elefántház korszerű környezetet biztosít az állatok számára.

A látogatók várhatóan hamarosan személyesen is találkozhatnak Samuval, aki már most nagy érdeklődést váltott ki érkezésével.