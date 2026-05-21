Infostart.hu
2026. május 21. csütörtök Konstantin
Europol, nemzetközi körözési lista.
Nyitókép: Police.hu

Kétes hírnév, magyar is az európai bűnözői toplistán

Egy magyar állampolgár is felkerült az Európa legkeresettebb bűnözőit felsoroló „EU Most Wanted” listára - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a police.hu oldalon. A tíz év szabadságvesztésre ítélt Belaid Mohamedet embercsempészés miatt keresi a Szegedi Járásbíróság és a Fővárosi Törvényszék.

A rendőrség tájékoztatása szerint minden évben kampány indul annak érdekében, hogy a lakosság segítsen Európa legkeresettebb bűnözőinek megtalálásában.

Az Europol 2026-os célkörözési kampánya olyan elítélt bűnözőkre irányítja a figyelmet, akiket legalább ötéves szabadságvesztésre ítéltek, mégis elkerülték eddig a büntetést. A kampányban 11 ország – köztük Magyarország – hatóságai vesznek részt.

Az „EU Most Wanted” listájára most felkerült a magyar állampolgárságú Belaid Mohamed is. A 33 éves sándorfalvai férfit még 2022 októberében a Fővárosi Törvényszék bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt ítélte 10 év szabadságvesztésre, miután társaival 2020 és 2022 között mintegy száz illegális migráns Európába jutását segítette szervezett keretek között, anyagi haszonszerzés céljával.

A férfi azonban nem kezdte meg büntetése letöltését és feltehetően külföldre szökött, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Az Europol arra kér mindenkit, hogy figyelmesen nézzék át az EU Most Wanted weboldalon közzétett profilokat, és osszanak meg minden olyan információt, amely segítheti a nyomozókat a körözött emberek megtalálásában. Tapasztalatok szerint ugyanis a lakossági bejelentések döntő szerepet játszhatnak a szökevények felkutatásában. Az információk névtelenül is megoszthatók a platformon – közölte a rendőrség.

Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben

Nem voltam kemény, csak egyenes és őszinte azbesztügyben, és a kancellár úr jól fogadta” – Magyar Péter miniszterelnök rövid sajtótájékoztatót tartott a Hofburg előtt Bécsben, miután hivatalos munkaebéden vett részt minisztereivel az osztrák gazdasági élet képviselőivel. Találkozott és megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is, majd a magyar delegáció vonattal indult haza Budapestre.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. A bécsi sajtótájékoztatón Magyar Péter jelezte: a különadók felülvizsgálatát tervezik, de ezek kivezetésének még nincs itt az ideje, előbb új költségvetésre és tisztánlátásra van szükség. Hétfőn közös munkacsoport indul az azbesztszennyezés ügyében, a két kormány pedig akár már szeptemberben közös kormányülést tarthat Gödöllőn. Itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintos csontváz került elő három nagy állami projektnél, miközben Bóna Szabolcs agrárminiszter az ukrán agrárimport tilalmának gyors visszaállítását ígérte. A kormányzati lépések legfontosabb csütörtöki fejleményeit percről percre követjük.

Szigorú parancsot adott ki Irán: ezzel a lépéssel teljesen hazavágta Donald Trump béketerveit

Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

