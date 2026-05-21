Kevesen tudják: a világ legnagyobb piramisa egy katolikus templom alatt bújik meg

A „piramis” szó hallatán a legtöbben rögtön Egyiptomra gondolnak, pedig Dél-Amerikában is szép számmal van belőlük, amiket a maják és az aztékok építettek, és amik szintén gigantikus méreteikkel sokkolják a turistákat – írja a Times of India cikke nyomán a Promotions.hu.

Valójában a világ legnagyobb piramisa sem Egyiptomban, hanem Mexikóban található, méghozzá egy katolikus templom alatt, amit a spanyol hódítók építettek rá a gigantikus építményre. Csakhogy az óriási piramist föld, fű és fák borítják napjainkban. Mint írják, voltak időszakok, amikor teljesen el is felejtődött, hogy a katolikus templom alatt egy piramis lapul.

A kutatók szerint az egyiptomi Kheopsz piramis magasságban megelőzi ugyan, térfogatát tekintve viszont a Cholula kétszer akkora, mint egyiptomi „kollégája”.

450x450 méter az alapterülete a mexikói monstrumnak. Több mint ezer éven át építették a különböző kultúrák Közép-Amerikában, és mire a spanyolok betették a lábukat a kontinensre, már benőtte a gaz a piramist. A spanyolok nem sejtették, hogy a világ legnagyobb piramisának tetejére építik fel a templomukat, hiszen azt gondolták, hogy egy hatalmas domb áll előttük a pusztaságban.

