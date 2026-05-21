2026. május 21. csütörtök Konstantin
Az Air France légitársaság Boeing 787-es utasszállító repülőgépe a levegőben.
Nyitókép: Unsplash

Rio-párizsi gép – Közel két évtized után kimondta a bíróság: bűnös az Air France és az Airbus

Infostart

A légitársaság és a repülőgépgyár gondatlanságból elkövetett emberölést követett el egy 2009-es légi katasztrófa során, amiben közel kétszázharminc ember vesztette életét.

Bűnösnek találta a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölésben az air France-t és az Airbus-t egy 2009-es szerencsétlenség ügyében, amiben 228 ember halt meg – írja a BBC.

A 17 évvel ezelőtti légi katasztrófa során a Párizs és Rio de Janeiro között közlekedő AF447-es járat az Atlanti-óceánba zuhant. Az Airbus A330-as egy vihar során tűnt el a radarokról, roncsait pedig egy 10 ezer négyzetkilométernyi tengerfenéken végzett hosszas keresés után találták meg. A fekete doboznak hónapokon át tartó mélytengeri kutatás során akadtak a nyomára 2011-ben.

A gép fedélzetén 216 utas és 12 fő személyzet utazott, a katasztrófát senki sem élte túl.

Egy bíróság korábban, 2023 áprilisában felmentette a cégeket, de a fellebbezés után bűnösnek találták őket.

Az ítéletet a párizsi fellebbviteli bíróság mondta ki. A két vállalatra a maximális bírságot szabták ki, „fejenként” 225 ezer eurót, ám többen az áldozatok családtagjai közül keveslik az összeget, szimbolikus büntetésnek titulálták azt.

Az Airbus és az Air France továbbra is tagadja a vádakat, és francia jogi szakértők szerint újabb fellebbezést fognak benyújtani.

bíróság

ítélet

katasztrófa

áldozatok

air france

repülőgép-szerencsétlenség

gondatlanságból elkövetett emberölés

airbus

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

