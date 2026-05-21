Rio-párizsi gép – Közel két évtized után kimondta a bíróság: bűnös az Air France és az Airbus

Bűnösnek találta a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölésben az air France-t és az Airbus-t egy 2009-es szerencsétlenség ügyében, amiben 228 ember halt meg – írja a BBC.

A 17 évvel ezelőtti légi katasztrófa során a Párizs és Rio de Janeiro között közlekedő AF447-es járat az Atlanti-óceánba zuhant. Az Airbus A330-as egy vihar során tűnt el a radarokról, roncsait pedig egy 10 ezer négyzetkilométernyi tengerfenéken végzett hosszas keresés után találták meg. A fekete doboznak hónapokon át tartó mélytengeri kutatás során akadtak a nyomára 2011-ben.

A gép fedélzetén 216 utas és 12 fő személyzet utazott, a katasztrófát senki sem élte túl.

Egy bíróság korábban, 2023 áprilisában felmentette a cégeket, de a fellebbezés után bűnösnek találták őket.

Az ítéletet a párizsi fellebbviteli bíróság mondta ki. A két vállalatra a maximális bírságot szabták ki, „fejenként” 225 ezer eurót, ám többen az áldozatok családtagjai közül keveslik az összeget, szimbolikus büntetésnek titulálták azt.

Az Airbus és az Air France továbbra is tagadja a vádakat, és francia jogi szakértők szerint újabb fellebbezést fognak benyújtani.