2026. május 21. csütörtök Konstantin
A bajnoki trófea a labdarúgó Konferencia Liga elődöntőjének első Aston Villa  Olimpiakosz mérkőzése előtt Birminghamben 2024. május 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Unai Emery utolérte Mourinhót, Ancelottit és Trapattonit

Infostart

Unai Emerynél immár egyetlen edző sem nyert többet a nagy európai kupákból. Ötödik elsőségével felsorakozott Carlo Ancelotti, José Mourinho és Giovanni Trapattoni mellé. Elődeivel ellentétben ugyanabból a trófeából nyerte az összeset: az Európa-ligából.

Az 54 éves baszk edző soha nem volt kiemelkedő képességű futballista, pályafutása csúcsán, 1995–1996-ban játszott öt mérkőzést a Real Sociedadban. A családjában sokan futballoztak (többségükben a kapusposzton szerepelve), a família néhány éve tulajdonosa a Real Union nevű klubnak. De senki sem ért el olyan sikereket a famíliából, mint Unai.

A harmincas évei elején járt, amikor egy térdsérülés miatt visszavonulni kényszerült. Akkori klubjánál, a Lorca Deportivánál lehetőséget kapott az edzői munkára – s élt vele. 2008-ban már a Valenciánál dolgozhatott, addigra kétszer is megválasztották a második vonal legjobb edzőjének. Négy éve alatt középcsapat volt a Valencia, de ő szerzett magának akkora hírnevet, hogy 2012-bn külföldre, a Szpartak Moszkvához hívják.

Nem volt jó húzás, hat hónap után menesztették, csodát vártak tőle, arra pedig képtelen volt. Utóbb aligha bánta, két hónappal később, 2013 januárjától a Sevillánál dolgozott. Ott lett Európa-hírű sikeredző, elsősorban a nemzetközi porondon elért eredményeivel: 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is megnyerte csapatával az Európa-ligát.

A harmadik sikert fényűző szerződés követte: a Paris Saint-Germain nemzetközi sikerekben reménykedő vezetői rábízták a csapatot. Két idény alatt hét trófeát nyert a PSG-vel, de csak francia trófeát, a nagy áttörés a BL-ben nem sikerült. Vele verte meg a csapat 4–0-ra a Barcelonát, aztán néhány nap múlva vele is kapott ki 6–1-re a katalánoktól.

Emery nem bukott edzőként távozott Párizsból, hanem mehetett az Arsenalhoz, a Premier League-be. Másfél év jutott ott neki, a csapattal eljutott az Európa-liga döntőjébe, de ott kikapott a Chelsea-től. ráadásul a bajnoki helyezése miatt lemaradt a Bajnokok Ligája-szereplésről is.

A 2019–2020-as idény háromnegyedében pihent, majd már a világjárvány kitörése után elfogadta a Villarreal felkérését. A Sárga tengeralattjárót is az Európa-liga megnyeréséhez vezette 2021-ben. 2022 októberéig maradt a klubnál, majd egy hónappal később visszatért a Premier League-be.

Amikor 2022. november 1-jén átvette a birminghami klub irányítását, a Villa a Premier League 16. helyén állt – két hellyel és egy ponttal a kiesőzóna felett.

Utána, Emeryvel, ellenben 25 bajnoki mérkőzésből 15-öt megnyert, így a hetedik helyen végzett, és 2011 óta először eljutott az európai kupaporondra

Az első teljes szezonjában elért bajnoki helyezéssel Emery eljuttatta a csapatot a Bajnokok Ligájába, 1983 óta először került a Villa a legrangosabb európai kupa mezőnyébe. Csapata emellett produkált egy 15 egymást követő hazai bajnoki mérkőzésből álló győzelmi sorozatot, ilyenre korábban nem volt példa a klub 151 éves történetében.

Ashley Young, a korábbi Villa-játékos ezt mondta: „Amint Unai Emery az Aston Villához érkezett, a játékosok látták, mit ért el a karrierje során, látták az Európa-liga-címeket, amiket megnyert, és a klubokat, amiket menedzselt. Emery született győztes, különösen ebben a sorozatban, amikor ezt újra és újra megmutatta. A nevét Ancelotti és Mourinho mellé tette. Visszajuttatta ezt a klubot Európába, vissza a Bajnokok Ligájába. Ha azt mondtad volna, amikor a Premier League 16. helyén álltunk, hogy bejön és megnyeri az Európa-ligát, egyetlen játékos sem gondolta volna, hogy ez igaz."

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Az Egyesült Arab Emírségek már csaknem félig elkészült a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével – jelentette be az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vezérigazgatója a Cnbc beszámolója szerint.

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

