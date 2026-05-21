Szentendre főterének látképe.
Szentendre önkormányzata visszavette kitüntetését Szűcs Balázs volt katolikus paptól

A városvezetés az egykori pap által elkövetett szexuális visszaélésekre hivatkozva hozta meg azt a döntést, hogy elveszik tőle a Pro Urbe díjat.

Visszavonta Szűcs Balázs egykori katolikus pap Pro Urbe Díját Szentendre vezetése – írja az Index. A volt pap a Szőlő utcai javítóintézet csendes szobáit vezette.

A döntésről Fülöp Zsolt polgármester tájékoztatta Pető Attila aktivistát, aki korábban nyílt levélben kérte a városvezetést a díj visszavonására. Szerinte a még 2006-ban adott elismerés erkölcsi alapját megrendítette az időközben napvilágra került ügy. Pető Attila hangsúlyozta, hogy nem bosszúra vágyik, hanem arra, hogy Szentendre felelős közösségként jelezze az áldozatoknak és a gyermekeknek, hogy a múlt hibáiból tanulni akar.

„Személyes sorai és az Ön többéves, állhatatos küzdelme megerősített minket abban, hogy a közösségünknek kötelessége szembenézni a múlttal, és megtenni ezt a jelképes, de elengedhetetlen lépést a jóvátétel útján. Egyetértünk Önnel abban, hogy egy városi kitüntetés nem csupán elismerés, hanem jelzés is: a közösség értékrendjét fejezi ki, és azt, hogy kit állítunk példaképül a város elé” – írta az aktivistának küldött válaszában Fülöp zsolt polgármester.

„Szentendre felelős közösségként mondja ki: a város legmagasabb erkölcsi elismerése nem maradhat olyan személy birtokában, aki visszaélt a rábízott gyermekek bizalmával. Bízunk benne, hogy ez a határozat hozzájárul az áldozatok megnyugvásához, és méltó válasz az Ön bátorságára” – jelentette ki leveléáben a településvezető.

Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a Hofburg előtt Bécsben, miután hivatalos munkaebéden vett részt minisztereivel az osztrák gazdasági élet képviselőivel. Találkozott és megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Nagyot fordult a világ a Balatonnál - Csökkenni kezdtek az árak az eddig legfelkapottabb térségben

A Balaton környéke évek óta az ország egyik legkeresettebb nyaralópiaca, de korántsem egységes: egészen más árszintek és kínálat fogadják a vevőket az északi és a déli parton vagy éppen a Balaton-felvidék településein. Az Otthontérkép elemzői megvizsgálták, hogy a május eleji hirdetési adatok alapján milyen képet fest a balatoni ingatlanpiac, mennyibe kerülnek a különböző térségekben kínált ingatlanok, és hol találhatók még viszonylag elérhetőbb települések.

Komoly kihívással néz szembe az oktatás: folyamatosan nő az SNI-s diákok száma, roskadozik a rendszer

A legfrissebb adatok szerint már meghaladja a 69 ezret a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a magyar iskolákban.

China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

