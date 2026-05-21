Szentendre önkormányzata visszavette kitüntetését Szűcs Balázs volt katolikus paptól

Visszavonta Szűcs Balázs egykori katolikus pap Pro Urbe Díját Szentendre vezetése – írja az Index. A volt pap a Szőlő utcai javítóintézet csendes szobáit vezette.

A döntésről Fülöp Zsolt polgármester tájékoztatta Pető Attila aktivistát, aki korábban nyílt levélben kérte a városvezetést a díj visszavonására. Szerinte a még 2006-ban adott elismerés erkölcsi alapját megrendítette az időközben napvilágra került ügy. Pető Attila hangsúlyozta, hogy nem bosszúra vágyik, hanem arra, hogy Szentendre felelős közösségként jelezze az áldozatoknak és a gyermekeknek, hogy a múlt hibáiból tanulni akar.

„Személyes sorai és az Ön többéves, állhatatos küzdelme megerősített minket abban, hogy a közösségünknek kötelessége szembenézni a múlttal, és megtenni ezt a jelképes, de elengedhetetlen lépést a jóvátétel útján. Egyetértünk Önnel abban, hogy egy városi kitüntetés nem csupán elismerés, hanem jelzés is: a közösség értékrendjét fejezi ki, és azt, hogy kit állítunk példaképül a város elé” – írta az aktivistának küldött válaszában Fülöp zsolt polgármester.

„Szentendre felelős közösségként mondja ki: a város legmagasabb erkölcsi elismerése nem maradhat olyan személy birtokában, aki visszaélt a rábízott gyermekek bizalmával. Bízunk benne, hogy ez a határozat hozzájárul az áldozatok megnyugvásához, és méltó válasz az Ön bátorságára” – jelentette ki leveléáben a településvezető.