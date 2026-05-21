Pálinkás Szilveszterre fenyítés és előléptetés vár

A jövőben kabinetfőnök-helyettes lesz közvetlenül Ruszin-Szendi Romulusz mellett Pálinkás Szilveszter százados írja a honvédelmi miniszter Facebook-videója nyomán a Telex.

A miniszter a honvéd százados kapcsán kijelentette: „Elő is fogom léptetni, soron kívül, és meg is fogom fenyíteni. Az eljárásokat el is fogom indítani ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt nyilvánosság elé, a szabályok pedig mindenkire vonatkoznak.”

Pálinkás Szilveszter az áprilisi választások előtt tálalt ki a sajtónak a honvédség helyzetéről, így arról is, hogy „a legnagyobb pofon az a 2024-es kormányrendelet volt, ami átalakította a honvédek jogállását és eltörölte a pótlékok, túlórák kifizetését” – jegyzi meg a lap.

A százados az új kormány megalakulása óta többször feltűnt Ruszin-Szendi Romulusz társaságában, ott volt, amikor múlt héten katonai tiszteletadással fogadták Ruszin-Szendit a Honvédelmi Minisztériumnál, valamint a Petőfi laktanya visszanevezésének ceremóniáján is részt vett.