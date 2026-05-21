2026. május 21. csütörtök Konstantin
Zsámbék, 2024. szeptember 10.Pálinkás Szilveszter katonai szakértő, színész a Kabul művelet munkacímen készülő film helyszínlátogatásán egy Zsámbék melletti kőbányában 2024. szeptember 7-én. A kabuli katonai mentőakcióról szóló, valóságon alapuló, fikciós elemekkel átszőtt magyar katonai filmdráma Dyga Zsombor rendezésében, Lajos Tamás producer vezetésével, Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka főszereplésével készül.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Pálinkás Szilveszterre fenyítés és előléptetés vár

A százados közvetlenül Ruszin-Szendi Romulusz mellett fog dolgozni. A honvédelmi miniszter ennek ellenére kijelentette, következménye lesz annak, hogy engedély nélkül a nyilvánosság elé állt.

A jövőben kabinetfőnök-helyettes lesz közvetlenül Ruszin-Szendi Romulusz mellett Pálinkás Szilveszter százados írja a honvédelmi miniszter Facebook-videója nyomán a Telex.

A miniszter a honvéd százados kapcsán kijelentette: „Elő is fogom léptetni, soron kívül, és meg is fogom fenyíteni. Az eljárásokat el is fogom indítani ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt nyilvánosság elé, a szabályok pedig mindenkire vonatkoznak.”

Pálinkás Szilveszter az áprilisi választások előtt tálalt ki a sajtónak a honvédség helyzetéről, így arról is, hogy „a legnagyobb pofon az a 2024-es kormányrendelet volt, ami átalakította a honvédek jogállását és eltörölte a pótlékok, túlórák kifizetését” – jegyzi meg a lap.

A százados az új kormány megalakulása óta többször feltűnt Ruszin-Szendi Romulusz társaságában, ott volt, amikor múlt héten katonai tiszteletadással fogadták Ruszin-Szendit a Honvédelmi Minisztériumnál, valamint a Petőfi laktanya visszanevezésének ceremóniáján is részt vett.

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén. A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Újabb fordulat az orosz-ukrán háborúban: nukleáris fegyvereket telepítettek Ukrajna szomszédjában, egyre nő a feszültség

Oroszország nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszországba egy jelenleg is zajló, nagyszabású közös hadgyakorlat keretében.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

