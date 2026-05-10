Elemző: a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét

Áprilisban 429 milliárd forint volt a mínusz az államkasszában. Ez nem tragikus, de egyedül 2023-ban volt ennél magasabb áprilisi költségvetési hiány. Az első négy hónap alatt összeszedett több mint 3800 milliárd forintos deficit viszont az elmúlt 25 évben a valaha volt legmagasabb – ismertette Csiki Gergely, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Mint elmondta, kérdéses, hogy mennyire fogják tudni ezt visszapótolni a természetes folyamatok. Az már kiderült, hogy a járulék- és adóbevételek a központi alrendszerben 8,2 százalékkal magasabban alakultak az első négy hónap alatt.

Elsősorban a kiadási oldal vitte félre teljesen a költségvetés egyenlegét

– fogalmazott az elemző.

A költéseket részletezve elmondta: a nyugellátásokra, nyugdíjszerű ellátásokra négy hónap alatt 3100 milliárd forint értékben költött az állam. Ebben benne van a 13. havi nyugdíj és részben a 14. havi nyugdíj első heti kiadása is. Ezermilliárd forint feletti költés történt a gyógyító-megelőző kasszában is.

Az állami beruházási fejezeti kiadások az első négy hónapban 320 milliárd forintot tettek ki, amely magasabb összeg, mint az előző évben. Lakástámogatásokra is nagy volt a költés, ahogyan az útberuházásokra, az állami közlekedési és közüzemi, valamint a rezsikiadásokra is – magyarázta Csiki Gergely.

Akár 7 százalékos is lehet a hiány, jó kérdés, hogy az új kormány ezzel mit kezd. Az látható, hogy a piacokat ez egyáltalán nem viselte meg, a forint inkább erősödött az elmúlt napokban, és az állampapírpiacon sem okozott megrengést. Hozzátette, az is lehetséges, hogy az idei rossz költségvetési egyenleggel nem feltétlenül kezd azonnal valamit az új kormány.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.