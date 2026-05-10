2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
A 2025-ös költségvetés tervezete a dokumentum átadásán a Parlamentben 2024. november 11-én. A törvényjavaslatot Varga Mihály pénzügyminiszter átadta Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés KDNP-s alelnökének.
Elemző: a kiadási oldal félrevitte a költségvetés egyenlegét

Ugyanakkor nem biztos, hogy ezzel azonnal kezdeni is fog valamit az új kormány.

Áprilisban 429 milliárd forint volt a mínusz az államkasszában. Ez nem tragikus, de egyedül 2023-ban volt ennél magasabb áprilisi költségvetési hiány. Az első négy hónap alatt összeszedett több mint 3800 milliárd forintos deficit viszont az elmúlt 25 évben a valaha volt legmagasabb – ismertette Csiki Gergely, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Mint elmondta, kérdéses, hogy mennyire fogják tudni ezt visszapótolni a természetes folyamatok. Az már kiderült, hogy a járulék- és adóbevételek a központi alrendszerben 8,2 százalékkal magasabban alakultak az első négy hónap alatt.

Elsősorban a kiadási oldal vitte félre teljesen a költségvetés egyenlegét

– fogalmazott az elemző.

A költéseket részletezve elmondta: a nyugellátásokra, nyugdíjszerű ellátásokra négy hónap alatt 3100 milliárd forint értékben költött az állam. Ebben benne van a 13. havi nyugdíj és részben a 14. havi nyugdíj első heti kiadása is. Ezermilliárd forint feletti költés történt a gyógyító-megelőző kasszában is.

Az állami beruházási fejezeti kiadások az első négy hónapban 320 milliárd forintot tettek ki, amely magasabb összeg, mint az előző évben. Lakástámogatásokra is nagy volt a költés, ahogyan az útberuházásokra, az állami közlekedési és közüzemi, valamint a rezsikiadásokra is – magyarázta Csiki Gergely.

Akár 7 százalékos is lehet a hiány, jó kérdés, hogy az új kormány ezzel mit kezd. Az látható, hogy a piacokat ez egyáltalán nem viselte meg, a forint inkább erősödött az elmúlt napokban, és az állampapírpiacon sem okozott megrengést. Hozzátette, az is lehetséges, hogy az idei rossz költségvetési egyenleggel nem feltétlenül kezd azonnal valamit az új kormány.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt
Márciusban csaknem 600 milliárd forintot fizettek ki a minisztériumok egyedi kormányzati döntéssel – ez is kiderült az államháztartás kiadásainak és bevételeinek részletes összesítéséből. 2026 első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt. A márciusi hiány kiemelkedően magas lett, ezzel az éves deficitcél több mint 80 százaléka teljesült. Az adatokról Csiki Gergely, a Portfolio elemzője beszélt az InfoRádióban.
Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Lehet gyorsan bevezetni az eurót, csak jöhet vele a káosz

Bulgária január 1-jén az euróövezet 21. tagjává vált, és az Európai Bizottság friss értékelése szerint a technikai átállás zökkenőmentesen zajlott, miközben a lakosság bizalma megosztott maradt: csak 49 százalékuk tartotta jó dolognak az eurót. Bár a bolgárok kétharmada az árak emelkedésétől tartott, a tényleges inflációs hatás mindössze 0,2 százalékpont körül alakult. A tapasztalat különösen tanulságos Magyarország számára, ahol az új kormány ígérete szerint 2030-ig megteremtené az euróbevezetés feltételeit. A bolgár példa azt mutatja, hogy a siker kulcsa nem csupán a logisztikai felkészülés, hanem a társadalmi bizalom megteremtése, a hatékony árfigyelés és a gyors hatósági fellépés az indokolatlan áremelésekkel szemben.

A Pénzcentrum 2026. május 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

The BBC's Sarah Rainsford reports from Tenerife where the MV Hondius has arrived, after a deadly hantavirus outbreak.

