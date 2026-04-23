2026. április 23. csütörtök Béla
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt

Márciusban csaknem 600 milliárd forintot fizettek ki a minisztériumok egyedi kormányzati döntéssel – ez is kiderült az államháztartás kiadásainak és bevételeinek részletes összesítéséből. 2026 első három hónapjában az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt. A márciusi hiány kiemelkedően magas lett, ezzel az éves deficitcél több mint 80 százaléka teljesült. Az adatokról Csiki Gergely, a Portfolio elemzője beszélt az InfoRádióban.

Látva a részletes költségvetési, bevételi és kiadási adatokat, Csiki Gergelynek, a Portfolio elemzőjének az tűnik szembe elsőre, hogy a kiadási oldalon márciusban szinte alig volt olyan tétel, amelyik egyébként csökkent volna 2025 márciusához képest, talán csak a kamatkiadásokon tudott spórolni az állam, illetve az egyéb kiadásokon és az EU költségvetéséhez való hozzájárulásban, miközben a teljes központi költségvetés kiadási oldala 21,2 százalékkal fúvódott föl.

Mint rámutatott, a teljes államháztartás márciusban 18 százalékot meghaladó ütemben bővült, de ezen belül ez a központi költségvetés kiadásai növekedtek jelentősen.

„Ez nominálisan egyébként 700 milliárd forintos növekedést jelent a kiadási oldalon a központi költségvetés esetében, miközben a bevételi oldal is növekedett, de egész egyszerűen nem volt képes tartani a tempót, a teljes bevételi oldal csupán 7,5 százalékkal emelkedett egy év alatt márciusban” – mutatott rá.

A központi költségvetési soron szereplő kiadási tételekről elmondta, van olyan, ami a szokásos és várt növekedés, ilyen

  • a lakástámogatások duplázódása (15 milliárd forintos növekedés)
  • a babaváró támogatások növekedése 36 százalékkal
  • közösségi közlekedési támogatás növekedése.

De a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai jelentősebben növekedtek, 585 milliárd forinttal, tehát önmagában ez a jelentős tétel magyarázza a nagy részét a kiadások elszállásának; itt Csiki Gergely elmondása szerint 95 százalékkal voltak magasabbak, „nem lehet pontosan megmondani, hogy mely minisztériumi programoknak vagy egyedi kormánydöntéseknek köszönhető ez a kiadási elszállás, de nagyon valószínűsíthető, hogy az április választások előtt egyedi kormánydöntéssel hoztak olyan intézkedéseket, amelyeket a minisztériumok elszámoltak költségvetés terhére”.

Tehát tulajdonképpen a legnagyobb kiadás márciusban az egyedi kormánydöntésekhez köthető, amelyet a költségvetés terhére fizettek ki különböző minisztériumok, és ez csaknem 600 milliárd forint volt.

Lehet még találni itt-ott az elkülönített állami pénzlapoknál jelentősebb nominálisan növekvő tételt, akár a Bethlen Gábor Alapnál megemelt kifizetéseket, de ezek nominálisan nem adnak hozzá nagyban a költségvetés hiányához, „mégis jól látható, hogy itt százalékosan háromszoros kiadási tételek vannak márciusban, ami szokatlan kiadás, és fontos szempont egyébként, ahogy említettem, hogy a bevételek nem tudták tartani egész egyszerűen ezt a tempót”.

A bevételek elmaradása szerinte összefügg a gazdaság fundamentumaival.

„A lakosság befizetései (szja) mérsékelten növekednek, ami azért érdekes, mert egyébként egy viszonylag nagyobb jövedelemkiáramlás valósult meg az év első szakaszában, ez még nem csapódott le olyan mértékben az szja-befizetésekben, itt 4-5 százalékos növekedést látunk tavaly márciushoz képest. A járulékok ilyen 10 százalékos növekedést mutatnak, viszont, és ez a gazdaság stagnálásával, a nem pörgésével függ össze, a fogyasztáshoz kapcsolt adókban látunk egy nagyon szerény növekedést, 3,2 százalékos itt a növekedés üteme, ezen belül az áfa, ennek a nettó eredménye csupán 4,9 százalékkal növekedett, itt is egy visszafogottabb tempót látunk, valamint visszahúzta a bevételi oldalt az, hogy csökkent a jövedéki adóból származó márciusi bevétel, 100 milliárd forint után 91 milliárd forint folyt be ezen a soron” – húzta alá még Csiki Gergely.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz
A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Velkey György László tavaly szeptember óta Magyar Péter kabinetfőnöke, ő készíti elő számára az információkat, találkozókat, háttéranyagokat, segíti a döntések előkészítését.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd a leendő kancelláriaminiszter

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Megakadt a Tisza-rali, a választások óta nem volt ilyen gyenge a forint

Megakadt a Tisza-rali, a választások óta nem volt ilyen gyenge a forint

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azóta sem tudott érdemben erősödni.

Körmüket rágják a spanyolok: megsérült a legnagyobb sztárjuk, kihagyhatja a világbajnokságot?

Körmüket rágják a spanyolok: megsérült a legnagyobb sztárjuk, kihagyhatja a világbajnokságot?

Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

2026. április 23. 14:02
Éppen csak elindult az amerikai követség gépe Budapestről, már fordult is vissza
2026. április 23. 13:50
Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz
