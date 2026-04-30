2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Young woman reading nutrition label while buying pasta at supermarket.
Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images

A kereskedelmi szövetség üdvözli az új kormányzat hozzááláását

Infostart / MTI

Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról a fogyasztás érdemi növekedése, és a hazai beszállítók helyzetének javulása érdekében. Az OKSZ üdvözli a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását – közölte a szervezet.

Az OKSZ tájékoztatása szerint a megbeszéléseken jelezték, hogy a szervezet tagjai számára kiemelten fontos az infláció alacsony szinten tartása, a magyar beszállítók lehetőségeinek növelése, valamint egy egészséges, versenyalapú értéklánc fejlesztése. Az OKSZ kiemelt témaként kezelte a piackonform szabályozási környezet megteremtését.

A tárgyaláson részt vett Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára, Kapitány István leendő gazdasági miniszter és Kármán András pénzügyminiszterjelölt.

A közlemény szerint az OKSZ üdvözli a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását, mert meggyőződése, hogy a tisztább piaci folyamatok mellett a kiskereskedelem az eddigieknél nagyobb mértékben tud hozzájárulni a hazai hozzáadott érték, a beruházások, a GDP, végül a jólét növekedéséhez.

Az OKSZ bizalommal tekint a tárgyalások folytatására, és kezdeményezte a teljes vertikumot (élelmiszer termelők, -feldolgozók, kiskereskedők) átfogó, szélesebb körű egyeztetések megindítását.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség a kereskedelmi szektor vállalatainak egyik meghatározó érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezete. A tagvállatok között éppúgy megtalálhatók a magyar tulajdonú vállalkozások, mint a nemzetközi láncok magyarországi leányvállalatai. A szervezet honlapján szereplő adatok szerint tagvállalatainak bevétele meghaladja az 5 ezer milliárd forintot, és a teljes kiskereskedelmi forgalom körülbelül egyharmada, ezen belül a teljes napicikk kereskedelem közel 50 százaléka a tagvállalatok üzleteiben, áruházaiban realizálódik.

A közleményben kiemelték, hogy a hat, nemzetközi háttérrel rendelkező kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, Spar, Tesco ) 2024-ben (az utolsó minden szereplő által lezárt üzleti évben) 710 milliárd forint adót fizetett be a költségvetésbe, 50 ezernél is több magyar embert foglalkoztat.

kiskereskedelem

kereskedelem

oksz

kapitány istván

választás 2026

kozák tamás

kármán andrás

tisza-kormány

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

A cseh jegybank vezetése egyelőre nem tervez azonnali kamatemelést, annak ellenére, hogy a közel-keleti háború nyomán megugró olajárak miatt a piacok már több szigorítást áraznak egy éven belül. Az infláció továbbra is a kétszázalékos cél alatt maradt, így a testület úgy ítéli meg, ráér a beavatkozással.

Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

