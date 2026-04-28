Gyors menetelésbe kezdett az olaj ára, bőven száz dollár fölött járt kedd reggel

A Brent olaj hordónkénti ára hétfőn 3 százalékkal 108,50 dollárra emelkedett, miután a hétvégén megakadtak az Iránnal folytatott tárgyalások – írja a Financial Times híradása nyomán a Telex. Kedd reggelre már a 110 dollárt is elérte ez az ár. A West Texas Intermediate hordónként 96 dollár körül mozgott, 2,1 százalékos drágulás után.

„Továbbra is az a várakozás az uralkodó, hogy a szállítások májusban és júniusban elkezdenek normalizálódni, ez pedig némileg visszafogta az árak emelkedését” – mondta Rebecca Rabin olajpiaci szakértő a sajtónak. Úgy véli, fogy az idő, szűkül a fizikai egyensúly, csökkennek a tartalékok, és folyamatosan nő a még nagyobb mértékű drágulás kockázata.

Az iráni állami média vasárnap arról számolt be, hogy Abbász Aragcsi külügyminiszter közölni fogja a béketárgyalásokon közvetítő Pakisztánnal: a konfliktus véget érhet, ha az Egyesült Államok feloldja a tengeri blokádot, elfogad egy új jogi keretrendszert a szoroson átmenő forgalomra vonatkozóan, és garantálja, hogy a jövőben nem indít katonai akciót Irán ellen.

A The Wall Street Journal azt írja, az USA szkeptikus az iráni javaslattal kapcsolatban, a tárgyalásokat azonban folytatja. A perzsa ország nem hajlandó teljesíteni az Egyesült Államok legfontosabb követelését, miszerint álljanak le az urándúsítással és ne gyártsanak atomfegyvert – erről Donald Trump elnök beszélt.

Az energiaellátási zavarok elhúzódása miatt a Goldman Sachs emelte az olajárra vonatkozó előrejelzését, elemzőik becslése szerint a nemzetközi referencia-árfolyamként szolgáló brent olaj ára az év utolsó három hónapjában hordónként körülbelül 90 dollár körül alakul majd a korábbi 80 dolláros előrejelzés helyett.

A kereskedőház úgy kalkulál, hogy az amerikai olaj ára a negyedik negyedévben hordónként körülbelül 83 dollár lesz, szemben a korábbi 75 dolláros előrejelzéssel. Az elemzők szerint a kialakult helyzet miatt áprilisban napi 12 millió hordóval csökkent az olajkészletek felhasználása, és a közel-keleti olajexport csak június végére normalizálódhat.