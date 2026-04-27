ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.18
usd:
310.31
bux:
133168.5
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy ember kék műanyag zacskóval a kezében az utcán sétál.
Nyitókép: Unsplash

Még egy területen lesz hatással az életünkre az iráni háború: brutális drágulás jöhet

Infostart

A kőolaj- és petrolkémiai termékek hiánya a műanyagiparra is rányomja a bélyegét, ezzel együtt a csomagolások, tálcák és zacskók árai is kilőhetnek hamarosan az egekbe.

Az iráni konfliktus és a Közel-Kelet térségében kialakult bizonytalanság nemcsak az energiahordozók piacát rázta meg, hanem az ipari alapanyagok ellátását is komolyan érinti. Ázsia különösen kitett ennek a helyzetnek, hiszen jelentős mértékben függ a régióból származó olajtól, földgáztól és petrolkémiai termékektől – írja az Agroinform, hozzátéve, hogy ezek az anyagok kulcsfontosságúak a műanyaggyártásban, így az ellátási zavarok gyorsan begyűrűztek a feldolgozóiparba és a kereskedelembe is.

A Hormuzi-szoros lezárása, és így a szállítmányozás lassulása és drágulása miatt a gyártók és forgalmazók egyre nehezebben jutnak hozzá a szükséges alapanyagokhoz, ami közvetlenül vezetett a műanyagtermékek hiányához.

A műanyag jelen van szinte minden ágazatban: az élelmiszer-csomagolástól kezdve az elektronikai iparon át egészen az egészségügyi eszközökig. Éppen ezért a hiánya nem csupán egyetlen szektort érint, hanem széles körű gazdasági hatásokat vált ki.

A jelenlegi válság egyik legkézzelfoghatóbb következménye a műanyag csomagolóanyagok hiánya.

A nagykereskedők már korábban figyelmeztettek arra, hogy a csomagolótálcák és műanyag zacskók ellátása akadozhat – ez mára valósággá vált.

A kiskereskedelemben dolgozók szerint a helyzet bizonytalanságot teremt a mindennapi működésben. Egyes szereplők attól tartanak, hogy rövid időn belül teljesen új értékesítési módszereket kell kidolgozniuk, ha a hagyományos csomagolóanyagok eltűnnek a piacról.

Másrészről viszont egyre nagyobb figyelmet kapnak a zöld megoldások, ám minden területen alkalmazhatók könnyen. Számos termék esetében – például egészségügyi vagy speciális ipari felhasználásnál – a műanyag egyelőre nehezen helyettesíthető.

A szakértők szerint még akkor sem várható gyors normalizálódás, ha a közel-keleti konfliktus rövid időn belül lezárul. Az ellátási láncok helyreállítása hónapokat vehet igénybe, és addig a piaci zavarok fennmaradhatnak. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet egyfajta katalizátorként is működhet: felgyorsíthatja a fenntarthatóbb csomagolási megoldások elterjedését, és csökkentheti a műanyagoktól való függőséget.

Kezdőlap    Gazdaság    Még egy területen lesz hatással az életünkre az iráni háború: brutális drágulás jöhet

közel-kelet

műanyag

zacskó

hormuzi-szoros

olajszállítás

tálca

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Putyin: segítenének Iránnak a Közel-Keleti konfliktus lezárásában

Oroszországnak szándékában áll segíteni Iránnak a közel-keleti béke előmozdítása érdekében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor fogadta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert hétfőn Szentpéterváron.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan húzás a mozis platformtól: gigantikus filmes gyűjteményt nyitottak meg, indulhat az ingyenes mozizás

Különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 14:56
Az unió jóváhagyta a magyar Hankook-beruházás állami támogatását
2026. április 27. 11:56
Megint nagyot változnak az üzemanyagárak
×
×