Nyitókép: parema/Getty Images

Újabb árrobbanás Budapesten

Infostart

Meghaladta a 10 millió forintot a fedett gépkocsibeállók átlagára Budapest XII. kerületében. Az ingatlanpiaci adatok szerint a fővárosban tapasztalható drágulással szemben a vidéki városokban stagnálás vagy mérsékeltebb áremelkedés jellemző.

Az Otthon Centrum országos felmérése alapján 2025-ben a garázsok átlagára 8,4 millió forint volt, ami 15,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A legdinamikusabb drágulást Budán mérték: a Hegyvidéken 10,9 millió forintra emelkedett a középérték, míg a XI. kerületben egy év alatt 28 százalékkal nőttek az árak, elérve a 8,3 millió forintos szintet - írja a blikk.hu.

A pesti oldalon a XIII. kerület bizonyult a legdrágábbnak 8,1 millió forinttal, a IX. kerületben pedig 7,1 millió forintért keltek el a beállók. A szakértők szerint az árakat a parkolóhelyek szűkössége, valamint az új építésű projektek prémium szolgáltatásai – például az elektromos töltési lehetőség – hajtják felfelé.

A vidéki nagyvárosok közül Kecskemét a fővárosi szinteket közelíti 9,8 millió forintos átlagárral. Debrecenben 8 millió, Győrben és Székesfehérváron pedig 7,6 millió forint az irányadó.

A kisebb településeken, például Tatán vagy Komáromban, továbbra is 4-5 millió forint körül mozog az önálló garázsok ára. A vidéki piacra jellemző, hogy a kínálat nagy részét különálló, nagyobb alapterületű épületek teszik ki, amelyek árszintje tavaly óta érdemben nem változott.

Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció" kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.
Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Összeállt a következő parlament teljes névsora – mutatjuk

Választás 2026 – Egyéni körzetek a teljes feldolgozottságnál

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Miközben az iráni háború következtében a benzinárak emelkednek, Donald Trump népszerűségi mutatói pedig zuhanórepülésben vannak, egyre több szó esik a közeledő félidős kongresszusi választásról – pontosabban arról, hogy novemberben az amerikai választók mekkora büntetést róhatnak arra a Republikánus Pártra, amely 2024-ben a béke jelöltjeként beállított Trumppal a megélhetési gondok enyhítését ígérte, most viszont épp egy általa indított háború fokozhatja az inflációt. A republikánus elnök lesújtó megítéléséről korábbi cikkeinkben részletesen írtunk, így érdemes egy pillantást vetni a másik oldalra is. A demokraták képesek lesznek megragadni a lehetőséget, ami eléjük tárul a képviselőház és akár a szenátus megfordítására? Annyit elárulhatunk előre, hogy a kép vegyes, hisz nekik is van miért aggódniuk, de egy jelentős kapaszkodónak azért örülhetnek.

Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.

President Donald Trump says "very good conversations" are happening with Tehran, but the US won't be "blackmailed" over the strait.

2026. április 18. 21:17
Megérkezett az amerikai engedély, fellélegezhet Szerbia
2026. április 18. 18:54
Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban
