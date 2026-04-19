Újabb árrobbanás Budapesten

Az Otthon Centrum országos felmérése alapján 2025-ben a garázsok átlagára 8,4 millió forint volt, ami 15,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A legdinamikusabb drágulást Budán mérték: a Hegyvidéken 10,9 millió forintra emelkedett a középérték, míg a XI. kerületben egy év alatt 28 százalékkal nőttek az árak, elérve a 8,3 millió forintos szintet - írja a blikk.hu.

A pesti oldalon a XIII. kerület bizonyult a legdrágábbnak 8,1 millió forinttal, a IX. kerületben pedig 7,1 millió forintért keltek el a beállók. A szakértők szerint az árakat a parkolóhelyek szűkössége, valamint az új építésű projektek prémium szolgáltatásai – például az elektromos töltési lehetőség – hajtják felfelé.

A vidéki nagyvárosok közül Kecskemét a fővárosi szinteket közelíti 9,8 millió forintos átlagárral. Debrecenben 8 millió, Győrben és Székesfehérváron pedig 7,6 millió forint az irányadó.

A kisebb településeken, például Tatán vagy Komáromban, továbbra is 4-5 millió forint körül mozog az önálló garázsok ára. A vidéki piacra jellemző, hogy a kínálat nagy részét különálló, nagyobb alapterületű épületek teszik ki, amelyek árszintje tavaly óta érdemben nem változott.