ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy olajfinomítóról készült légi felvétel éjszaka.
Nyitókép: GettyImages/Create image

Megérkezett az amerikai engedély, fellélegezhet Szerbia

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Június 16-áig engedélyezte az olajszállítást Szerbiának az amerikai kormány a Janaf horvát vállalat által üzemeltett Adria-vezetéken – közölte a horvát társaság szombaton.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalának új licence lehetővé teszi, hogy a Janaf folytassa a nyersolajszállítást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS). A horvát cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is a nemzetközi szabályokkal összhangban működik, és stratégiai szerepet tölt be az Európai Unió energiaellátásában, hozzájárulva Horvátország és a régió energiabiztonságához.

Szerbia nyersolajimportjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetre, majd a Janaf vezetékrendszerén keresztül jut el a szerbiai pancsovai finomítóba.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére. A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Kezdőlap    Gazdaság    Megérkezett az amerikai engedély, fellélegezhet Szerbia

oroszország

egyesült államok

szerbia

olajszállítás

adria-vezeték

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Összeállt a következő parlament teljes névsora – mutatjuk

Választás 2026 – Egyéni körzetek a teljes feldolgozottságnál

Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

Győr polgármestere gyorsan találkozni szeretne Magyar Péterrel, mert „óriási baj van”

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi rekord született az ötöslottón

Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert valaki a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt. közleményben az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, ezek a legszebb nevű magyar települések: a te lakhelyed rajta van a listán?

3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 18:54
Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban
2026. április 18. 11:57
A sörrel minden rendben – az országos Nébih-razzia mérlege
×
×