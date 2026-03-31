2026. március 31. kedd Árpád
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.

Nemcsak az olaj és a gáz, hanem számos fontos nyersanyag – például hélium, alumínium – sem jut ki a Közel-Keletről a Hormuzi-szoros blokádja miatt – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.

Tatár Mihály szerint ipari minőségű héliumról van szó, amit például a chipgyártás nagy mennyiségben használ, továbbá a rakétákba, különböző gyógyászati eszközökbe és az MRI-készülékekbe is kell megfelelő mennyiségű belőle. Mint fogalmazott,

kritikus nyersanyag a hélium, amit ott tudnak nagy mennyiségben termelni, ahol egyébként van nagy mennyiségű gáz- és LNG-termelés is.

A hélium tulajdonképpen melléktermék, a gázkitermelés melléktevékenységeként jön létre.

Az elemző kiemelte: az Egyesült Államokban óriási héliumtermelés zajlik, de meghatározó szereplő még a világpiacon Katar is.

A Hormuzi-szoros lezárásával azonban Katar gyakorlatilag „kiesik”, aminek legfőbb következménye, hogy a hélium drágább lesz.

Tatár Mihály ezzel kapcsolatban megjegyezte: az amerikai beszerzők bármikor héliumhoz jutnak, legfeljebb jelen helyzetben sokkal drágábban,

Európa viszont ázsiai beszerzőkkel kénytelen versenyezni ugyanazokért a szállítmányokért.

A héliumon kívül a másik nagyon fontos nyersanyag, ami jelenleg nem jut ki a Hormuzi-szoroson, az az alumínium. Tatár Mihály kiemelte, hogy a világ alumíniumtermésének körülbelül a 9 százaléka a Hormuzi-szoroson át éri el a világpiacot. A mostani válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja, a vegyipar különösen érintett. Az elemző szerint már legkésőbb 2022–2023 környékén „be kellett volna látni, hogy nem függhetünk a világ túloldalán uralkodó áraktól, mert így most azon kell aggódni, hogy a mi iparunk kibírja-e a következő egy évet”.

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás

Utoljára 2003-ban volt ilyen kevés lakáshitele a magyaroknak; a hitelfelvételek száma elmarad az évezred átlagától, az új lakáshitelek volumene pedig még csökkent is nyolc év alatt. Őrültségnek hangzik, ugye? Pedig csak szemüveget váltottunk: a megszokott nominális számok helyett reálértéken vizsgáltuk a 2025-ös hitelpiaci folyamatokat. Éppen ez a nézőpont világít rá talán a legjobban, miért lenne már ideje a pozitív fordulatnak, amit sokan a hét hónapja futó Otthon Start Programtól várnak, de idő kell neki a bizonyításhoz. Szó lesz a témáról a Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány

A keleteurópai közlekedési piac átalakulóban van: ahol megnyílik a buszos piac, hónapok alatt új járatok, új hálózatok és új üzleti modellek jelennek meg.

Netanyahu says war 'beyond halfway point' as Trump renews threats on Iran's energy facilities

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 21:00
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása
2026. március 30. 20:43
Kiszámolták: ekkora az államadósság, ami már visszahúz
