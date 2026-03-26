Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

2026. március 26. csütörtök Emánuel
Energos Power úszó LNG-terminál a Balti-tengeren. Forrás: Energos Power
Nyitókép: Energos Power

Szakértő: a piac kimozogja, hogy Katar elzárja a gázcsapot, de 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.

Jelen pillanatban nem tud Katar LNG-t exportálni, mivel nem tudja kiszállítani a Hormuzi-szoroson, majdnem az összes katari gázszerződés áll – mondta el az InfoRádió megkeresésére Deák András energiapolitikai szakértő, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

A helyzet azért állt elő, mert az irániak szétlőtték a katariak cseppfolyósító kapacitásának egyhatodát (16-18 milliárd köbbméteres kapacitás) válaszul arra, hogy Izrael szétlőtte Irán gázkitermelő képességét.

A szerződéseket tehát Katar nem tudja teljesíteni, még ha meg is nyílik majd Hormuz, „majd 3-5 év múlva”.

„Ezek most átmeneti felfüggesztések, de lehet, hogy fel is mondanak szerződést. Az a bonyolult, hogy kiválogassák, hogy kiknek szállítanak mégis. A gázszerződésekben általában van vis maior klauzula, legfeljebb azt vitathatja a vásárló, hogy miért őt sújtja, és miért nem valaki mást vagy miért nem arányosan csökkent mindenkinek Katar. Nemzetközi-magánjogi kérdésről van szó, majd a bíróságok döntenek” – ecsetelte.

A geopilitika, a külpolitika és a jogi megfontolások tehát most egyszerre játszanak szerepet; szerződéseket mindenképp fel kell mondania Katarnak, mert nem képes teljesíteni, legfeljebb ha továbbértékesít valamit, amit máshol vett, de ezt nem fogja megtenni Deák András szerint.

Ami viszont „jó kérdés”, hogy mi alapján választ Katar a szerződések között, ha a szakértő katari lenne, azt mondaná, hogy

a legrosszabb szerződést kell felmondani, feltételezi, hogy ezek az európai szerződések, Európa fizet a legkevesebbet a gázért, de lehetnek más szempontok is.

„Még azt is megértem a katariak részéről, hogy nem azt mondják, hogy mindenkinek kevesebbet szállítanak egyhatoddal, hanem választanak, kitől vesznek búcsút, kit tartanak meg egyelőre partnerként. Aztán meglátjuk, mit lőnek még szét az irániak az elkövetkező napokban. De ez egy kényszer” – mutatott rá.

A legkisebb bajnak még az üzemanyagárak egekbe szökését nevezte, a gázárakon keresztül okoz minden olyan cégnek árnövekedést a probléma, amely földgázt használ, de ezt a piac hosszabb távon képes megoldani a piac.

„Az olaj az aggasztóbb, mivel ott nagyobbak a mínuszok, a fölgázpiac ki tudja majd mozogni ezt a problémát” – jövendölte.

Ami az összehasonlítást illeti, Deák András szerint a katari 16-18 milliárd köbméteres cseppfolyósgáz-kiesés körülbelül feleannyi, mint amennyit Európa cseppfolyós gázból le akar állítani orosz forrásból.

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: a piac kimozogja, hogy Katar elzárja a gázcsapot, de 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

Összeül a G7: rendkívüli lépésre készülnek a döntéshozók az olajpiaci krízis miatt

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

