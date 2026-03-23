2026. március 23. hétfő Emőke
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Large cargo ship at Shahid Rajai port from Dargahan in low tide from Qeshm island, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Ha ez így marad, minden ország megsínyli – drámai figyelmeztetés

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán.

Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés „több mint a két nagy olajsokk együttvéve”.

Az IEA-vezető „nagyon súlyosnak” nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át.

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon.

A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés.

Birol közölte: az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne. „A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros újranyitása” – fogalmazott.

Kezdőlap    Gazdaság    Ha ez így marad, minden ország megsínyli – drámai figyelmeztetés

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi invázió előszobájában, globális válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Ketyeg az óra Trump fenyegetése után, Izrael a szárazföldi invázió előszobájában, globális válság fenyeget – Híreink az iráni háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: készek határozatlan ideig lezárni a világkereskedelmi szempontból kulcsfontosságú hajózási útvonalat, az esetleges támadások pedig legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok infrastruktúráját. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve" - vélekedett Birol. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.

Mit ünneplünk húsvétkor? A húsvét keresztény hagyományai, népszokásai, eredete és története

Mit ünneplünk húsvétkor? A húsvét keresztény hagyományai, népszokásai, eredete és története

Mutatjuk, milyen keresztény és nem keresztény szokások kapcsolódnak a húsvéthoz, mit ünneplünk hagyományosan ezeken a napokon, és honnan erednek egyes szokások.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israeli military warns 'weeks' of fighting to come

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israeli military warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

