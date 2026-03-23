ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.68
usd:
341.05
bux:
122107.32
2026. március 23. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mintavétel a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán 2022. november 28-án. A Mol, amely jövõre 40 milliárd forintot költ kõolaj- és földgázkutatásokra Magyarországon, egy hete jelentette be, hogy jelentõs mennyiségû kõolajat talált Vecsés határában, 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatófúrások sikerrel zárultak. Vecsésen november 11-én kezdõdött meg a próbatermelés, mára naponta 100 köbméternyi (csaknem 600 hordónyi) olaj kitermelése zajlik, amelyet naponta tartálykocsikkal, a várost elkerülve szállítanak a százhalombattai Dunai Finomítóba.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Infostart / InfoRádió - Király István Dániel

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.

Egyre súlyosabb válság jegyei láthatóak a kőolaj- és földgázpiacon a közel-keleti harcok folyamatos eszkalációja miatt – mondta el az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Kiemelte, hogy az elmúlt napokban támadás érte a South Pars földgázmezőt, illetve a katari Ras Laffan ipari központot is. A katari energiavállalat vezetője elmondta, hogy a teljes helyreállításhoz legalább 3-5 évre lesz szükség.

Egyre távolabb sodródnak azok a remények, hogy a konfliktusnak hamar vége legyen

– fogalmazott Hortay Olivér.

Hozzátette, hogy Katar a konfliktus kirobbanása utáni napokban leállította a cseppfolyósított földgázra vonatkozó kitermelési és átalakítási tevékenységet. Ez pedig már azt vetítette előre, hogy a konfliktus lezárása után is hetekre lesz szükség az export újraindításához.

Az áprilisi és májusi exportszállítmányokat már vis maiorra hivatkozva lemondták, és a következő évekre vonatkozó szállítmányokat is törlik, amely egyre nagyobb pánikot okoz a nemzetközi energiapiacokon.

Az olaj esetében hasonlóan aggasztó a helyzet, az olajtermékek esetében pedig még inkább az. Azok ára ugyanis még inkább emelkedik, mint az olaj világpiaci ára. Mint elmondta, a Brent kőolaj ára korábban körülbelül 70 dollár volt hordónként, mostanában már időnként megközelíti a 110 dolláros szintet, és egyes előrejelzések a 180-200 dolláros hordónkénti árat is elképzelhetőnek tartják.

Hortay Olivér kiemelte, hogy a feldolgozó kapacitásokban olyan szűk keresztmetszetek vannak, amely miatt az olajtermékek piacán még nagyobb problémát okoz a mostani helyzet. A kerozin ára például jelentősen megemelkedett a regionális piacokon. Az épített energiainfrastruktúrát már most jelentős támadások érték, az ottani szereplők leállították a kitermelési kapacitásaik jelentős részét. A helyreállítás hetekbe, hónapokba is kerülhet.

Egyelőre úgy tűnik, befelé megyünk az alagútba

– fogalmazott Hortay Olivér.

Hozzátette, az elmúlt napok legsúlyosabb eseményei egy adok-kapok következményének tekinthetőek. A South Pars földgázmező részben iráni érdekeltség, amelyet Izrael támadt meg, a katari Ras Laffan pedig katari érdekeltség, de a nyugati országokhoz, illetve az Egyesült Államokhoz közel álló szereplőkhöz tartozónak lehet minősíteni. Az utóbbit pedig Irán támadta meg, így eszkalációs spirál alakult ki.

Az Egyesült Államok az energetikai infrastruktúrát ért támadások kapcsán próbálja hűteni a kedélyeket – ismertette az üzletágvezető. Mint elmondta, a térség szereplőinek egy része is próbálkozik ezzel, de egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Így most a valószínűbb forgatókönyv szerint komolyabb olaj- és energiaválság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt.

Hozzátette, nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széleskörű támadások érik. Egyelőre nehéz felbecsülni a károk mértékét, mivel a felvételeken, nyilatkozatokon kívül nincsenek szakmai információk a károk mértékéről.

Egyre nagyobb valószínűsége van annak, hogy elhúzódó konfliktusra kell felkészülni, a károk mértéke pedig nagyon nagy lesz, ezt a nemzetközi elemzők többsége is így látja. Így a helyreállítás is sokáig tarthat, és nagyon nagy mennyiségű olaj és gáz esik ki a világpiacról. Ez a piacon súlyos kínálati sokkhatást fog okozni, és jelentős tovagyűrűző hatásai lesznek. Látható, hogy szinte minden országban nagyon komolyan veszik a helyzetet, és próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a következmények ne legyenek katasztrofálisak – magyarázta Hortay Olivér.

KAPCSOLÓDÓ HANG

földgáz

olajpiac

hortay olivér

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának
Oroszország még az EU-s szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, erről Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott. Utasítása szerint az orosz kormánynak a vállalatokkal együtt meg kell vizsgálnia az azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését. Hortay Olivér közgazdász szerint a kivonulás Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná, de abban bízik, a vezetékes szállítás megmaradna.
Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról
Az Európai Unió az orosz gázról leválva és az Egyesült Államoktól függetlenedve Katarból akart földgázt vásárolni, ám ezt az iráni háború erősen megnehezíti – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Arra is figyelmeztetett: Iránból lőtávolon belül vannak a legnagyobb olajkitermelő kapacitások.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vezet Robert Golob szlovén miniszterelnök (címlapképünkön) balközép Szabadság Mozgalma (Gibanje Svoboda) a vasárnap tartott parlamenti választásokon 98,43 százalékos feldolgozottságnál - közölte a szlovén választási bizottság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mutatjuk, milyen keresztény és nem keresztény szokások kapcsolódnak a húsvéthoz, mit ünneplünk hagyományosan ezeken a napokon, és honnan erednek egyes szokások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 06:26
Sokáig nem hittük, hogy ebből nálunk is nagy gond lehet
2026. március 23. 05:15
Életveszély a Balatonnál
×
×