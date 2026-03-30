Februárban lassult a kivitel, élénkült a behozatal

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,6 százalékkal, az importé 1,2 százalékkal meghaladta a januárit.

Februárban a kivitel értéke 12,7 milliárd euró (4805 milliárd forint), a behozatalé 12,0 milliárd euró (4554 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 2,6 százalékkal, az importé 5,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,3 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,7 százalékkal bővült – közölte a KSH.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,3 százalékkal, a behozatalban 6,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,9 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,1 százalékkal, a dollárral szemben 17 százalékkal erősödött.

A KSH részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,5 százalékkal, importvolumene 19 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal lassította a teljes export volumenének csökkenését, a behozatalban 8,3 százalékponttal erősítette a volumen növekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 11 százalékkal, importvolumene 2,1 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 3,2 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,7 százalékponttal lassította a teljes behozatal volumenének növekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 3,3 százalékkal, az importjuké 5,0 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,1 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 0,5 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumenének növekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,8 százalékkal, a behozatalé 2,4 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,2 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom csökkenését, az importban 0,1 százalékponttal lassította a teljes forgalom volumenének növekedését.

A jelentés ismertette: az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,4 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 0,4 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 29 millió euróval javult a 2025. februárihoz képest, így 1279 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 74 százalékát, az import 67 százalékát bonyolította le Magyarország ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,8 százalékkal, a behozatalé 18 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 371 millió euróval romlott, 614 millió eurós passzívumot mutatott.

Január–februárban a kivitel értéke 24 milliárd euró (9323 milliárd forint), a behozatalé 23 milliárd euró (8959 milliárd forint) volt.

A kivitel volumene 6,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A termék-külkereskedelmi mérleg 818 millió euróval romlott, a többlet 957 millió euró volt.

Az év első két hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 7,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 7,4 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 6,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 18 százalékkal erősödött – közölte a KSH.