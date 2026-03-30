A marshalling yard in Hamburg Maschen - Germany.
Nyitókép: mf-guddyx/Getty Images

Februárban lassult a kivitel, élénkült a behozatal

Infostart / MTI

Februárban 665 millió euró volt a külkereskedelmi, az egyenleg 342 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 2,3 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 6,7 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,6 százalékkal, az importé 1,2 százalékkal meghaladta a januárit.

Februárban a kivitel értéke 12,7 milliárd euró (4805 milliárd forint), a behozatalé 12,0 milliárd euró (4554 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 2,6 százalékkal, az importé 5,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,3 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,7 százalékkal bővült – közölte a KSH.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,3 százalékkal, a behozatalban 6,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,9 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,1 százalékkal, a dollárral szemben 17 százalékkal erősödött.

A KSH részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,5 százalékkal, importvolumene 19 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal lassította a teljes export volumenének csökkenését, a behozatalban 8,3 százalékponttal erősítette a volumen növekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 11 százalékkal, importvolumene 2,1 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 3,2 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,7 százalékponttal lassította a teljes behozatal volumenének növekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 3,3 százalékkal, az importjuké 5,0 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,1 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 0,5 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumenének növekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,8 százalékkal, a behozatalé 2,4 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,2 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom csökkenését, az importban 0,1 százalékponttal lassította a teljes forgalom volumenének növekedését.

A jelentés ismertette: az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,4 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 0,4 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 29 millió euróval javult a 2025. februárihoz képest, így 1279 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 74 százalékát, az import 67 százalékát bonyolította le Magyarország ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,8 százalékkal, a behozatalé 18 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 371 millió euróval romlott, 614 millió eurós passzívumot mutatott.

Január–februárban a kivitel értéke 24 milliárd euró (9323 milliárd forint), a behozatalé 23 milliárd euró (8959 milliárd forint) volt.

A kivitel volumene 6,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A termék-külkereskedelmi mérleg 818 millió euróval romlott, a többlet 957 millió euró volt.

Az év első két hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 7,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 7,4 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 6,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 18 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye
Csatatér

Az V. kerületi központú, de összesen hat kerületből is részeket tartalmazó budapesti 1-es számú egyéni választókerületet meg kell nyernie a Tisza Pártnak, ha többséget akar az Országgyűlésben – véli az elemző, aki szerint a tiszás Tanács Zoltán és a fideszes Fazekas Csilla mellett még a DK-s Herfort Marietta kaphat számottevő mennyiségű szavazatot.
 

Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást

VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Váratlan fordulat a magyar ingatlanpiacon: meglepő helyen lőttek ki a lakásárak, erre kevesen számítottak

Hogy melyik a legdrágább város a magyar ingatlanpiacon, az folyamatosan változik, de a jelentősebb átrendeződések inkább hosszabb idő alatt, fokozatosan mennek végbe.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 07:00
Renault 5 E-Tech – amikor egy legenda újraéled
2026. március 30. 04:33
Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t is
