Itt vannak a webáruházak leggyakoribb trükkjei

Az európai fogyasztóvédelmi hatóságok közös vizsgálatában (sweep) a webáruházak árfeltüntetési gyakorlatait vizsgálták 2025 végén, az eredmény szerint az ellenőrzött 314 kereskedő legalább 30 százaléka alkalmazott megtévesztő akciófeltüntetést.

Magyarországon a vizsgált tíz online kereskedőből kettőnél azonosítottak megtévesztő akciózási gyakorlatot

– közölte a programban részt vevő Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatának (CPC) közös vizsgálatában 25 ország fogyasztóvédelmi hatósága vett részt, Magyarországot a GVH és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselte.

A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a Black Friday és Cyber Monday időszak során alkalmazott akciókra.

Az európai sweep eredménye szerint

a megtévesztő akciózások mellett

a kereskedők több mint harmada alkalmazott átláthatatlan ár-összehasonlításokat,

mintegy ötödük helyezett nyomást a fogyasztókra sürgető üzenetekkel,

és tízből egy kereskedő folytatott csepegtető árazást, amikor a termék vagy szolgáltatás teljes ára fokozatosan, a vásárlás során derül ki, és nem jelenik meg egyszerre.

Magyarországon az ellenőrzésben tíz népszerű online webáruház szerepelt, egyes termékek árváltozásait az egész sweep ideje alatt nyomon követték.

A kereskedők egyebek között elmulasztották feltüntetni a korábbi legalacsonyabb árat, egyes esetekben pedig bár feltüntettek legalacsonyabb árat, az nem a megelőző 30 nap ténylegesen legalacsonyabb ára volt.

Az egyik kereskedő esetében

a honlapon meghirdetett akció azonnal újrakezdődött az eredetileg meghirdetett zárónapot követően.

A magyar szabályozás 2022. május 28. óta szigorúbb előírásokat tartalmaz: a kereskedőknek fel kell tüntetniük az akciót megelőző legalább 30 nap legalacsonyabb árát, valamint az ahhoz viszonyított kedvezményt.

A közlemény rámutat: a sweepek nem minősülnek hatósági eljárásnak, ezért nem állapítják meg a jogsértések bizonyított elkövetését, ugyanakkor a részt vevő hatóságok kivizsgálhatják a saját hatáskörükbe tartozó eseteket. Így az NKFH az illetékes kormányhivatallal együttműködve már intézkedett a szükséges eljárások megindításáról.