2026. március 27. péntek Hajnalka
Egy nő a bankkártyájával a kezében válogat egy webáruház kínálatából.
Nyitókép: Pexels

Itt vannak a webáruházak leggyakoribb trükkjei

Infostart / MTI

A webáruházak árfeltüntetési gyakorlatait ellenőrizték egy európai vizsgálatban Magyarországon is.

Az európai fogyasztóvédelmi hatóságok közös vizsgálatában (sweep) a webáruházak árfeltüntetési gyakorlatait vizsgálták 2025 végén, az eredmény szerint az ellenőrzött 314 kereskedő legalább 30 százaléka alkalmazott megtévesztő akciófeltüntetést.

Magyarországon a vizsgált tíz online kereskedőből kettőnél azonosítottak megtévesztő akciózási gyakorlatot

– közölte a programban részt vevő Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatának (CPC) közös vizsgálatában 25 ország fogyasztóvédelmi hatósága vett részt, Magyarországot a GVH és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselte.

A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a Black Friday és Cyber Monday időszak során alkalmazott akciókra.

Az európai sweep eredménye szerint

  • a megtévesztő akciózások mellett
  • a kereskedők több mint harmada alkalmazott átláthatatlan ár-összehasonlításokat,
  • mintegy ötödük helyezett nyomást a fogyasztókra sürgető üzenetekkel,
  • és tízből egy kereskedő folytatott csepegtető árazást, amikor a termék vagy szolgáltatás teljes ára fokozatosan, a vásárlás során derül ki, és nem jelenik meg egyszerre.

Magyarországon az ellenőrzésben tíz népszerű online webáruház szerepelt, egyes termékek árváltozásait az egész sweep ideje alatt nyomon követték.

A kereskedők egyebek között elmulasztották feltüntetni a korábbi legalacsonyabb árat, egyes esetekben pedig bár feltüntettek legalacsonyabb árat, az nem a megelőző 30 nap ténylegesen legalacsonyabb ára volt.

Az egyik kereskedő esetében

a honlapon meghirdetett akció azonnal újrakezdődött az eredetileg meghirdetett zárónapot követően.

A magyar szabályozás 2022. május 28. óta szigorúbb előírásokat tartalmaz: a kereskedőknek fel kell tüntetniük az akciót megelőző legalább 30 nap legalacsonyabb árát, valamint az ahhoz viszonyított kedvezményt.

A közlemény rámutat: a sweepek nem minősülnek hatósági eljárásnak, ezért nem állapítják meg a jogsértések bizonyított elkövetését, ugyanakkor a részt vevő hatóságok kivizsgálhatják a saját hatáskörükbe tartozó eseteket. Így az NKFH az illetékes kormányhivatallal együttműködve már intézkedett a szükséges eljárások megindításáról.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Megmenekülhetnek Irán erőművei, Donald Trump bejelentést tett

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

VIDEÓ
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

