ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.22
usd:
333.59
bux:
124235.55
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Gyökeres változások a láthatáron a bérezési rendszerben, átláthatóbbá válnak a dolgok

Infostart

Európai Uniós előírásoknak köszönhetően fog drasztikusan megváltozni Magyarországon a bértranszparencia, ami minden munkáltatót érinteni fog.

A bértranszparencia az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású HR-változása, amely hamarosan – vagy már most – minden magyar munkáltatót érinteni fog. Bár az EU 2023/970 irányelvének rendelkezéseit „csak” 2026. június 7-ig kell átültetni a magyar jogszabályokba is, bizonyos kötelezettségek már 2026 évben vagy évre alkalmazandók – írja a 24.hu.

A cég méretétől, alkalmazottak számától függetlenül a következő dolgok minden magyar munkáltatóra vonatkoznak majd:

  • Toborzási átláthatóság: a jelentkezőknek előre meg kell adni a kezdő bért vagy bérsávot.
  • Tájékoztatási kötelezettség: a dolgozók kérhetik a saját bérük és az összehasonlítható munkakörök átlagbérének nemek szerinti adatait.

Továbbá az 50 főnél több több munkavállalót foglalkoztatók számára kötelező lesz könnyű hozzáférést biztosítani a munkavállalók számára a díjazások, bérszintek és béremelések meghatározására vonatkozó információkhoz.

A nemek közötti bérkülönbség-jelentési kötelezettség 100 munkavállaló felett jelenik meg: 2031-től kell rendszeres jelentést készíteni, 150 fő felett pedig már 2027 évben be kell nyújtani az első jelentést. A jelentésben szerepelnie kell több arányszám mellett a nemek közötti bérkülönbségnek is. Ha az eltérés 5 százalék felett van, és nincs objektív indok, közös bérértékelést kell végezni a dolgozói képviselettel.

A jogszabály fő elvárása, hogy azonos munkáért azonos bér jár, és ettől nem lehet eltérni nemi alapon (sem).

Ha két ember ugyanazt vagy egyenlő értékű munkát végez, akkor:

  • nem kaphat a férfi többet csak azért, mert férfi,
  • és nem kaphat a nő kevesebbet csak azért, mert nő,
  • illetve mindez fordítva is igaz.

Másrészről viszont mindez nem jelenti azt, hogy nem lehet különbség férfi és női munkavállalók között.

Azok ugyanis objektív körülményeken is alapulhatnak, ugyanis nem minden bérkülönbség diszkrimináció. Elfogadható, ha a különbség szakmai tapasztalatban, képzettségben, munkakörülményekben vagy egyéb nemi tekintetben semleges objektív ismérvben lévő különbségen alapul, ám ezt a munkáltatónak bizonyítania kell.

Akkor van probléma a különbséggel, ha

  • nincs objektív indoka,
  • vagy az indok csak látszólag objektív, de valójában nemi alapú hátrányt okoz.

A „bértranszparencia” szó nem azt jelenti, hogy a munkáltatónak minden adatot nyilvánossá kell tennie, a kötelezettség sokkal szűkebb és kontrolláltabb követelményeket takar. A bértranszparencia‑irányelv nem ír elő nyilvános adatközlést a cégek részére. A legtöbb kötelezettség belső folyamatokra és munkavállalói tájékoztatásra vonatkozik, nem pedig nyilvános publikálásra:

  • nem kell közzétenni a teljes bérstruktúrát,
  • nem kell megmutatni, ki mennyit keres név szerint,
  • és nem kell publikálni a céges béreket a weboldalon.

A munkavállalók kérhetnek bizonyos információkat, de ez nem nyilvános adat lesz, hanem egyedi, kontrollált belső tájékoztatás.

Az álláshirdetésekben a fizetési sáv vagy a kezdő bér megjelölése válik kötelezővé, ám ez az információ is „csak” az előre meghatározott sáv, nem a teljes bérpolitika publikálása. A nagyobb cégek (100+ alkalmazott) számára kötelező bérkülönbség-jelentés a hatóságok számára lesz elérhető, nem várható, hogy ebből nyilvános adatbázis készülne. Így házon belül maradnak a bérstruktúra-részletek, a munkakör‑értékelési rendszer, a béremelések logikája és objektív feltételei, a munkavállalói bérinformációk kezelése, a bérkülönbségek elemzése és a HR‑folyamatok dokumentációja.

Kezdőlap    Gazdaság    Gyökeres változások a láthatáron a bérezési rendszerben, átláthatóbbá válnak a dolgok

európai unió

munkaerő

szabályozás

munkáltató

átláthatóság

bérezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?
Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Ukrajna felkészült arra az esetre, ha Budapest leállítaná az országba irányuló gáztranzitot - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Kijev szerint egy ilyen lépés elsősorban Magyarországnak okozna gazdasági kárt. Ukrajna ugyanis alternatív útvonalakon keresztül továbbra is képes lenne európai földgázt importálni - írta a RBC Ukraine.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 18:39
Védelmi és zöld célokra pakolja át a költségvetés egy részét az EU
2026. március 25. 13:22
Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen
×
×