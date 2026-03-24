2026. március 24. kedd Gábor, Karina
A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot viselnek az emberek a reggeli csúcsforgalomban Pekingben 2021. február 24-én. Az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány legelső, ismert gócpontja a közép-kínai Hupej tartomány székvárosa, Vuhan.
Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej

Több milliárd dollárért indulhat perhullám a Covid alatt kiszabott bírságok miatt

Több millió amerikai adózó lehet jogosult arra, hogy visszakapja a koronavírus-járvány idején tévesen felszámított büntetéseket és kamatokat.

Egy 2025 novemberében hozott amerikai bírósági ítélet kimondta, hogy a szövetségi adóhivatal tévesen szabott ki bírságokat a Covid-járvány éveiben. Emiatt idén milliók igényelhetik vissza a pénzüket, több milliárd dolláros adó-visszatérítési per kezdődik – írja a Daily Mail cikke alapján az Index.

A Frost Law ügyvédi iroda partnere szerint több milliárd dollár értékű visszatérítési hullám indulhat el a vállalkozások és magánszemélyek körében.

A tavalyi ítélet szerint, mivel a Covid–19-járványt az amerikai adójog értelmében hivatalosan katasztrófaként kellett kezelni, az amerikai adóhivatal (IRS) által a 2019 és 2023 közötti adózási években felszámított egyes büntetések és kamatok visszajárnak az adózóknak.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az amerikai törvények lehetővé teszik az IRS számára, hogy szövetségi katasztrófahelyzetekben elhalassza az adóbevallási határidőket. 2020-ban az amerikai elnök országos szükségállapotot hirdetett, a Kongresszus pedig törvényben függesztette fel az adóbevallási határidőket erre az időszakra.

A bírósági döntés értelmében ez a 2020. január 20. és július 10. közötti időszakra vonatkozott. A felfüggesztés pedig az összes szövetségi adóbevallási határidőre volt érvényes, nem csupán az IRS által a járvány alatt meghirdetett halasztásokra.

Ha az adóhivatal 2019 és 2023 között büntetést vagy kamatot számított fel, előfordulhat, hogy ezek egy részét vagy egészét vissza kell fizetnie.

Az érintett szankciók két fő típusa a késve benyújtott bevallás és a késedelmes adófizetés miatti bírság. Az előbbit értelemszerűen akkor szabták ki, ha valaki nem nyújtotta be határidőre az adóbevallását, az utóbbit pedig akkor, ha a bírságot nem fizette be időben, még akkor is, ha a bevallást már leadta. Aki élni kíván a lehetőséggel, annak 2026. július 10-ig kell benyújtania az igényt – ez ellen nincs fellebbezés, és a határidő elmulasztásával az érintett végleg elveszíti az esedékes összeget.

Furcsa mozgolódás indult a magyar piacon, délután kettőkor jön a nagy bejelentés

A forint piacán továbbra is a háborús hírek dominálnak – Donald Trump amerikai elnök kijelentéseire az egész piac egy napon belül teljes hátraarcot tud venni, ahogyan azt tegnap is láthattuk. A Közel-Keletről érkező hírek mellett ma a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők.

Kiderült, ekkor indul újra a legendás Heti Hetes: ők már biztosan beülnek a műsorba

Új formában tér vissza a Heti Hetes, több ismert szereplővel. A műsorban feltűnik Majka, Hajós András és Nagy Ádám is - írta közleményében az RTL Klub.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

Strikes between Iran and Israel have continued overnight, with pictures showing damage to buildings and cars in Tel Aviv.

