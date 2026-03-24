Több milliárd dollárért indulhat perhullám a Covid alatt kiszabott bírságok miatt

Egy 2025 novemberében hozott amerikai bírósági ítélet kimondta, hogy a szövetségi adóhivatal tévesen szabott ki bírságokat a Covid-járvány éveiben. Emiatt idén milliók igényelhetik vissza a pénzüket, több milliárd dolláros adó-visszatérítési per kezdődik – írja a Daily Mail cikke alapján az Index.

A Frost Law ügyvédi iroda partnere szerint több milliárd dollár értékű visszatérítési hullám indulhat el a vállalkozások és magánszemélyek körében.

A tavalyi ítélet szerint, mivel a Covid–19-járványt az amerikai adójog értelmében hivatalosan katasztrófaként kellett kezelni, az amerikai adóhivatal (IRS) által a 2019 és 2023 közötti adózási években felszámított egyes büntetések és kamatok visszajárnak az adózóknak.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az amerikai törvények lehetővé teszik az IRS számára, hogy szövetségi katasztrófahelyzetekben elhalassza az adóbevallási határidőket. 2020-ban az amerikai elnök országos szükségállapotot hirdetett, a Kongresszus pedig törvényben függesztette fel az adóbevallási határidőket erre az időszakra.

A bírósági döntés értelmében ez a 2020. január 20. és július 10. közötti időszakra vonatkozott. A felfüggesztés pedig az összes szövetségi adóbevallási határidőre volt érvényes, nem csupán az IRS által a járvány alatt meghirdetett halasztásokra.

Ha az adóhivatal 2019 és 2023 között büntetést vagy kamatot számított fel, előfordulhat, hogy ezek egy részét vagy egészét vissza kell fizetnie.

Az érintett szankciók két fő típusa a késve benyújtott bevallás és a késedelmes adófizetés miatti bírság. Az előbbit értelemszerűen akkor szabták ki, ha valaki nem nyújtotta be határidőre az adóbevallását, az utóbbit pedig akkor, ha a bírságot nem fizette be időben, még akkor is, ha a bevallást már leadta. Aki élni kíván a lehetőséggel, annak 2026. július 10-ig kell benyújtania az igényt – ez ellen nincs fellebbezés, és a határidő elmulasztásával az érintett végleg elveszíti az esedékes összeget.