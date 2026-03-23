A közép-kelet-európai autópiac kezd elhúzni a nyugati mellett

A régióban az új személyautók forgalomba helyezése átlagosan 7,7 százalékkal nőtt, az uniós 1,8 százalékos átlagot jóval meghaladva – emelik ki az elemzők. Szintén jelentős az eltérés az akkumulátoros-elektromos járművek (BEV) piacán. Európában a BEV regisztrációi 2025-ben átlagosan 29,7 százalékkal növekedtek, az Európai Unió területe 29,9 százalékos növekedést mutatott. Eközben a CEE-régió átlagát tekintve a tisztán elektromos autók regisztrációjának növekedése 53,3 százalékos volt tavaly. Kiemelkedő volt a bővülés Lengyelországban, ahol az elektromos autóeladások tavaly 161,5 százalékkal ugrottak meg.

Az EU-ban a BEV 2025-ben is a harmadik legnépszerűbb választás volt a hibridek és a benzinesek mögött. A CEE régióban szintén a hibrid-elektromos járművek a legnépszerűbbek (37,8 százalék), amelyeket szorosan a benzines autók (33,7 százalék) követnek. Az EU-val ellentétben a teljesen elektromos autók a negyedik legnépszerűbbek (9,1 százalék), a dízelek (11 százalék) mögött az AutoWallis elemzése szerint.

Kitérnek arra, hogy a magyar személyautó-piac tavaly 6,4 százalékkal bővült, 129 ezer új autóval, ezzel az EU és a régiós átlag között teljesített.

Az elektromos autók értékesítésének aránya a régiós szinthez közeli 8,5 százalék volt, ami elmarad az uniós 17,5 százaléktól. Volumenben a magyarországi 28,5 százalékos növekedés elmarad az EU átlagtól. A kishaszonjárművek eladása 4,5 százalékkal 23 700 darabra csökkent, de ezen belül a tisztán elektromos járművek regisztrációja 60,1 százalékkal emelkedett. A magyar utakon futó 4,2 millió személyautó átlagéletkora 16,5 év, az 1000 lakosra jutó autók száma 445 – írták.

A kilátásokról szólva az elemzők rámutatnak: a nemzetközi konfliktusok, védővámok, szankciók és a bizonytalan globális logisztika az idén is nehezítik az autóipar működését, emelve az újautók árát és az inflációs nyomást.

A kiadványban kifejtik: az ázsiai chipgyártóktól és kínai akkumulátor-alapanyagoktól való függés, valamint az olajár emelkedése tovább fokozza a gyártók költségeit, akik a szűk keresztmetszetekre magasabb árrésű modellekkel reagálhatnak, miközben a regionalizált termelést és raktározást fejlesztik.

Az európai piac a magas vásárlóerő és az erős elektromosautó-kereslete miatt kiemelten fontos célpontja Kínának, amely 2023 óta a világ legnagyobb autóexportőre – hívják fel a figyelmet az kutatásban.

Az elemzők szerint az EU szubvencióellenes vizsgálatai és a vámok ellenére a kínai gyártók továbbra is versenyképesek, különösen az elektromos és plug-in hibrid (PHEV) modellek területén,

amelyek jelenleg kedvező vámfeltételekkel exportálhatók. A kínai gyártóknak 3-5 évnyi versenyelőnyük van az elektrifikáció terén európai társaikhoz képest – emelik ki.

Az európai piac nemcsak értékesítési lehetőséget jelent, hanem globális referenciaértékkel bír, és az EU szigorú biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek való megfelelés világszinten hitelességet ad a gyártóknak – hangsúlyozzák.

Az AutoWallis várakozása szerint a következő 12 hónapban számos kínai gyártó tervezi az erőteljes piaci offenzívát.

Az AutoWallis Közép- és Kelet-Európában, 17 országban van jelen gépjármű- és alkatrész-nagykereskedelmi, -kiskereskedelmi és mobilitási szolgáltatási tevékenységével, 30 márkát képviselve, több mint három évtizedes autóipari tapasztalattal. A társaság növekedési stratégiája is erre a nagy növekedést ígérő régióra fókuszál – jegyzik meg a közleményben.