Infostart.hu
2026. február 12. csütörtök
öntözés mezőgazdaság
Nyitókép: Pixabay

Európai Számvevőszék: zavaros és átláthatatlan a javasolt agrárpolitika

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Január óta teszi közzé véleményét az Európai Számvevőszék a bizottság 2028-2034-es uniós költségvetési javaslatáról. Most az MFF egyik legfontosabb fejezetét, a közös agrárpolitikáról szóló költségvetést vették górcső alá.

1962 óta ez lesz az első alkalom, hogy nem lesz külön alap a mezőgazdaságra – mondta el a dokumentumért felelős számvevőszéki tag, Ileana Ivanova egy sajtótájékoztatón.

Értékelésében hozzátette, hogy a KAP komplex struktúrája és döntéshozatali folyamata késleltetheti a finanszírozást, a tagállamoknak adott nagyobb rugalmasság miatt pedig torzulhatnak a versenyfeltételek. Szintén fennáll a bizonytalanság a KAP végleges költségvetésével kapcsolatban, ez csak a nemzeti tervek elfogadása után lesz ismert.

A kifizetési és jelentéstételi szabályok nem elég világosak

– tette hozzá Ileana Ivanova.

A bizottság azt javasolja, hogy a helyreállítási alaphoz hasonlóan bizonyos kifizetések mérföldkövek és célok teljesítéséhez kötődjenek. Ugyanakkor az egyszerűsítés nem mehet az elszámoltathatóság rovására, a forrásokat a kedvezményezettek szintjéig vissza kell követni. Mivel „éppen elég kockázat” a gazdák számára az időjárás, a szakpolitikai bizonytalanság nem lehet újabb bizonytalansági faktor. Ahhoz, hogy a közös agrárpolitika valóban támogassa a gazdákat és a vidéki közösségeket, világos, kiszámítható és igazságos szabályok kellenek, a jelenlegi KAP-javaslat még nem alkalmas erre – mondta el a számvevőszéki tag.

Európai Számvevőszék: zavaros és átláthatatlan a javasolt agrárpolitika

