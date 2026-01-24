ARÉNA - PODCASTOK
digital transformation. AI data. innovations and technology.
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Tévé, telefon, autó: mindenhol durva drágulás fenyeget

Infostart

Az előrejelzések szerint a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok a 2026-ban gyártott összes memória 70 százalékát vihetik el, ami óriási hiányt okoz a technológiai piacon.

Hónapok óta lehet már arról hallani, hogy súlyos memóriahiány alakult ki a technológiai piacon. Ennek oka, hogy a chipgyártók elsősorban az adatközpontokat üzemeltető cégek igényeit elégítik ki, mivel a mesterséges intelligencia működtetéséhez óriási mennyiségű számítási kapacitásra van szükség.

Emiatt az egész világon durván mennek fel az árak, az Egyesült Államokban pedig már akkora a hiány, hogy napi ára van a memóriának. Emiatt drágább lesz a telefon, a számítógép és sok minden más is. A helyzet pedig úgy tűnik, az idei évben még rosszabb lesz.

A Wall Street Journal épp arról ír, hogy 2026-ban a világszerte gyártott összes memória akár 70 százaléka is az adatközpontoknál landolhat. Ha ez valóban így lesz, annak a következményei katasztrofálisak lehetnek a technológiai piac számára – idézi a hvg.hu.

A lap szerint a memória iránti kereslet exponenciális növekedése szinte garantáltan érezhető lesz majd az autóiparban, a televíziók gyártásán, a szórakoztatóelektronikai iparágban és sok egyéb helyen is. A kialakuló helyzet

olyan késéseket eredményezhet a gyártásban, mint amit utoljára a koronavírus-járvány első hulláma idején tapasztalt a világ.

Bár az autógyártók és számos fogyasztói eszköz készítője régebbi típusú memóriát használ – vagyis nem olyat, amit az adatközpontok használnak –, a gyártók szinte teljesen leálltak ezek készítésével. A Counterpoint Research elemzői szerint a gyártóknak most kell lépniük, ha memóriához akarnak jutni, mert a chipek készítői már a 2028-as gyártási kapacitást is áruják.

A Tom's Hardware szerint lényegében minden téren drágulás jöhet a televízióktól az okos hűtőkig. Mivel ezen termékek haszonkulcsa elenyésző, ezért

a memória árának növekedését nem tudják, és nem is akarják lenyelni a gyártók.

A szakemberek úgy számolnak, hogy a memória drágulása miatt a jövőben a RAM-ot használó elektronikai cikkek árának 10, az okostelefonok árának pedig a 30 százalékát teheti majd ki ez az egység.

Az IDC szerint a válság miatt 2026-ban az okostelefon-eladások 5, a PC-k eladása pedig 9 százalékkal eshet vissza, ám ez a prognózis néhány hónap múlva még rosszabb lehet.

