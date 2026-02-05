Az MNB friss felmérése szerint az emberek hét százaléka eladná lakását

A gazdasági szereplők szubjektív helyzetértékelése fontos mozgatója a gazdasági folyamatoknak, ezért az elmúlt évtizedben a jegybankok saját adatfelvételeket indítottak (pl. Fed NY, EKB) – írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye nyomán a Portfolio.

2021 júliusa óta az MNB is végez negyedévente ilyen felmérést, ennek célja a lakosság megtakarítási döntéseinek mélyebb megértése. Az 1300 elemű mintán 2025. november 26. és december 5. között elvégzett felmérés 1000 háztartást tartalmaz 18-65 éves fő keresővel és 2022 harmadik negyedéve óta 300 elemű almintát 66-80 éves fő keresővel. Az online kérdőívben rétegzett mintavétel garantálja a reprezentatívitást régió, településtípus, főkereső életkora, neme, iskolázottsága szerint.

A 2025. negyedik negyedéves felmérés fő tanulságai:

a háztartások anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozásai tovább javultak – legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek ennél kedvezőbb adatokat,

az 1 évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt,

a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása,

az Otthon Start program továbbra is növeli a hitelfelvételi terveket,

az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba,

a befektetők továbbra is az adó- és kockázatmentességet értékelik a leginkább az állampapírbefektetésben, a vagyon növekedésével állampapír-tulajdonosok aránya is nő.

A felmérés eredményei alapján egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya a munkaképeskorúak körében: az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya.

Egy év alatt 21 százalékponttal csökkent a pesszimista háztartások aránya a nyugdíjaskorúak körében: a nyugdíjaskorúak körében jelentősen, 5 százalékponttal csökkent a rosszabb anyagi helyzetre számítók aránya az előző felmérés óta, ám összességében ez a korcsoport még mindig enyhén pesszimistább, mint a munkaképes korúak.

Megállt az inflációs várakozások csökkenése: az egy évre előretekintő inflációs várakozások mediánja a 2025 második negyedévében látott értékére emelkedett vissza.

Továbbra sincs a háztartásoknak az aktuális forint árfolyamtól érdemben eltérő várakozása: az elmúlt negyedévben az árfolyamvárakozások 6 forinttal erősödtek. A felmérés napjaiban ennél erősebb forint-euró árfolyam alakult ki a spot piacon, azonban a felmérést megelőző hetekben 385 Ft/EUR-s árfolyam volt jellemző.

Emellett továbbra is kitart az Otthon Start program hatása: 2025 harmadik negyedéves rekord szintjéről is minimálisan tovább emelkedett a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya, a babaváró és fogyasztási hitelekkel kapcsolatos tervek is az előző negyedéves szintjükön stabilizálódtak.

Az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, a legnagyobb részben (53 százalék) lakáscélra tervezik elkölteni a lakáseladásból befolyó összeget az eladók, a bevétel 11 százalékát fektetnék állampapírba, és 21 százalékot fordíthatnak fogyasztási célokra.