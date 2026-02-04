Hat százalék tervez nagyobb lakásfelújítást idén

A magyarországi lakásállomány jelentős része elöregedett: 41 százaléka épült 1970 előtt, 42 százaléka pedig 1970 és 2000 között, vagyis csak a lakások 17 százalékát adták át a XXI. században, az elmúlt huszonöt évben – írja a GKI elemzése. A régebben épült lakóingatlanok általában kényelmi, korszerűségi, de főként energiahatékonysági szempontokból is jelentős fejlesztési igényt mutatnak. Becslések szerint a hazai lakásállomány, ami 4,5 millió lakóegységből áll, legalább fele FF vagy annál is rosszabb energiahatékonysági besorolásba esik.

Egyértelműen a 2021-22-es években volt a legnagyobb a magyarok lakásfelújítási, korszerűsítési kedve, amikor az otthonfelújítási program keretében nagyon könnyen és viszonylag nem nagy önerővel lehetett lényeges korszerűsítést megvalósítani, és ezzel nagyon sokan éltek is – mondta Petz Rajmund, a GKI Gazdaságkutató igazgatója az InfoRádióban, hozzátéve: utána jött egy lefelé tartó tendencia, ezt egy kicsit megakasztotta a rezsicsökkentés szabályainak a változása, de azóta lényegében ugyanazok a számok jönnek negyedévről negyedévre. Az otthonfelújítási program lecsengése óta csak kisebb és célzottabb támogatások érhetők el, illetve az elmúlt 3-4 évben nagyon jelentősen megnőttek az építőanyagárak, illetve a kivitelezési költségek is – hangsúlyozta.

Az elmúlt 20-25 évben a lakások egyhatoda épült, így a magyar lakásállomány öthatoda nem tekinthető korszerűnek, különösen energetikai hatékonysági szempontból

– tette hozzá. A mostani támogatási projektek sokszor célzottabbak, mint a korábbiak, tehát kisebb településeken lehet csak felvenni, illetve vannak olyan konstrukciók, mint a CSOK vagy a babaváró hitel, amik nem alapvetően felújítási célokat szolgálnak, de felvehetők ilyen célra is. De ezek egy kicsit széttöredezettebbek, és valószínűleg a jelentős költségemelkedés miatt ezek a lakosság ingerküszöbének csak kis részénél éri el, tehát a lakosság nem érzi úgy, hogy ez a mostani időszak ez nagyon alkalmas lenne egy komolyabb felújítás elvégzésére – indokolta a kutató a kutatás számait.