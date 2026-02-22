Szia tavasz, de az eső sem marad el

Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, majd északnyugat felől nagyobb területen átmenetileg ki is derülhet az ég, azonban maradnak majd tartósan borongós körzetek.

Párássá válhat a levegő, a szélcsendes részeken köd, rétegfelhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől egyre nagyobb területen ismét megnövekszik a felhőzet, és vasárnap délutánra a legtöbb helyen záródik a felhőtakaró.

Vasárnap a reggeli óráktól egyre inkább eső várható.

A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire -4 és +1 fok között alakul, de a hóval borított, átmenetileg derült nyugati tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 12 fok között alakul, északon fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek.