2026. február 22. vasárnap Gerzson
köd pára időjárás tavasz ősz
Nyitókép: Pixabay

Szia tavasz, de az eső sem marad el

Infostart

Az előrejelzések szerint vasárnap reggel ki is derülhet az ég, azonban maradnak majd tartósan borongós körzetek. Aztán napközben leginkább esőre számítson!

Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, majd északnyugat felől nagyobb területen átmenetileg ki is derülhet az ég, azonban maradnak majd tartósan borongós körzetek.

Párássá válhat a levegő, a szélcsendes részeken köd, rétegfelhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől egyre nagyobb területen ismét megnövekszik a felhőzet, és vasárnap délutánra a legtöbb helyen záródik a felhőtakaró.

Vasárnap a reggeli óráktól egyre inkább eső várható.

A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire -4 és +1 fok között alakul, de a hóval borított, átmenetileg derült nyugati tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 12 fok között alakul, északon fordulhatnak elő az alacsonyabb értékek.

vasárnap

időjárás

tavasz

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál

Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál

A szlovák-magyar határ közelében újabb földrengéseket észleltek, az előző rengés utórengéseiről van szó, 2,5 és 2,7 magnitúdóval.

Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók

Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók

A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

2026. február 21. 21:44
15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei
2026. február 21. 21:24
Halálos vonatgázolás a Balatonnál
