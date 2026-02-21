Dátumot is mondtak az M200-asról

A terveket Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette. Arról tájékoztatott, hogy az új gyorsforgalmi út az M1-es autópályától indulva, Sárbogárd érintésével egészen Kecskemétig vezet majd, tehermentesítve a meglévő hálózatot és új észak-déli irányú átlós kapcsolatot nyitva az országban - írja a magyarepitok.hu.

Bár a most is felújítás alatt álló M1-es és Sárbogárd közötti teljes szakasz befejezésének határideje 2030, a székesfehérvári elkerülő szakasz építését az ütemtervben előrébb hozták. Ennek kivitelezése a tervek szerint már jövőre, 2027-ben megkezdődik.

Az M200-as az MKIF koncessziós időszakának egyik legnagyobb új építésű projektje, amely szervesen kapcsolódik a meglévő M1-es, M7-es és M3-as autópályák tervezett sávbővítéseihez.

A fejlesztési program távlati célja, hogy 2034-re a koncessziós kezelésben lévő több mint 1300 kilométernyi hálózat – benne az újonnan létrejövő M200-assal – egységesen magas műszaki színvonalon szolgálja a hazai és a nemzetközi forgalmat.