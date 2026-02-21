ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
highway with two signs indicating the speed limit and protective fences on both sides on a cloudy winter day
Nyitókép: PepeBaeza/Getty Images

Dátumot is mondtak az M200-asról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ország közlekedési térképének egyik legjelentősebb újdonsága az M200-as gyorsforgalmi út megépítése lesz, amely közvetlen kapcsolatot teremt az M1-es autópálya, Sárbogárd és Kecskemét között – derült ki az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatásából.

A terveket Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes ismertette. Arról tájékoztatott, hogy az új gyorsforgalmi út az M1-es autópályától indulva, Sárbogárd érintésével egészen Kecskemétig vezet majd, tehermentesítve a meglévő hálózatot és új észak-déli irányú átlós kapcsolatot nyitva az országban - írja a magyarepitok.hu.

Bár a most is felújítás alatt álló M1-es és Sárbogárd közötti teljes szakasz befejezésének határideje 2030, a székesfehérvári elkerülő szakasz építését az ütemtervben előrébb hozták. Ennek kivitelezése a tervek szerint már jövőre, 2027-ben megkezdődik.

Az M200-as az MKIF koncessziós időszakának egyik legnagyobb új építésű projektje, amely szervesen kapcsolódik a meglévő M1-es, M7-es és M3-as autópályák tervezett sávbővítéseihez.

A fejlesztési program távlati célja, hogy 2034-re a koncessziós kezelésben lévő több mint 1300 kilométernyi hálózat – benne az újonnan létrejövő M200-assal – egységesen magas műszaki színvonalon szolgálja a hazai és a nemzetközi forgalmat.

Kezdőlap    Belföld    Dátumot is mondtak az M200-asról

közlekedés

2027

m200-as autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a horvát kormánnyal együttműködésben 2026. március 20-ig érvényes engedélyt szerzett az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), amely lehetővé teszi a kőolaj további zavartalan szállítását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részére - közölte szombaton a horvát társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet

Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet

Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 10:52
„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor bejelentést tett a választásról, Magyar Péter is posztolt
2026. február 21. 10:35
Magyarországon szokatlan mennyiségű hó esett Kőszegen
×
×