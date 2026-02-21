Halálos vonatgázolás a Balatonnál

Tájékoztatásuk szerint a baleseti helyszínelés miatt nem közlekednek a vonatok a Balaton déli partján Siófok és Szabadisóstó között, az utasokat pótlóbusszal szállítják.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton százötvenen utaztak, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban

Forgalmi változások

A Tópart és Balaton InterCityk megosztva Nagykanizsa/Keszthely – Siófok és Lepsény – Déli pályaudvar között közlekednek, Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek köztes megállás nélkül.

A Déli pályaudvarról 17:35-kor Nagykanizsára elindult Tópart IC (IC 856) utasait a katasztrófavédelem segítségével pótlóbuszokra szállítják át.

A Tópart, Balaton InterCityk mai üzemzárásig helyjegyváltása nélkül igénybevehetőek.

A Siófok – Székesfehérvár személyvonatok helyett Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi helyeken állnak meg.