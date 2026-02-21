ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Halálos vonatgázolás a Balatonnál

Infostart

Halálra gázolt egy embert a Déli pályaudvarról Nagykanizsára tartó Tópart IC szombaton Szabadisóstó állomás közelében - közölte a Mávinform.

Tájékoztatásuk szerint a baleseti helyszínelés miatt nem közlekednek a vonatok a Balaton déli partján Siófok és Szabadisóstó között, az utasokat pótlóbusszal szállítják.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton százötvenen utaztak, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban

Forgalmi változások

A Tópart és Balaton InterCityk megosztva Nagykanizsa/Keszthely – Siófok és Lepsény – Déli pályaudvar között közlekednek, Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek köztes megállás nélkül.

A Déli pályaudvarról 17:35-kor Nagykanizsára elindult Tópart IC (IC 856) utasait a katasztrófavédelem segítségével pótlóbuszokra szállítják át.

A Tópart, Balaton InterCityk mai üzemzárásig helyjegyváltása nélkül igénybevehetőek.

A Siófok – Székesfehérvár személyvonatok helyett Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi helyeken állnak meg.

  • Lepsény, vasútállomás (VOLÁN)
  • Balatonvilágos (Balatonaliga), vasúti megállóhely (VOLÁN)
  • Balatonvilágos, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
  • Siófok (Szabadisóstó), 7-es számú út (VOLÁN)
  • Siófok (Szabadifürdő), vasúti megállóhely (VOLÁN)
  • Siófok, autóbusz-állomás (15-ös kocsiállás)

Kezdőlap    Belföld    Halálos vonatgázolás a Balatonnál

vonat

gázolás

szabadifürdő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 21:44
15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei
2026. február 21. 21:12
Újra kórházba került a pásztói polgármester, súlyos lehet az állapota
×
×