Halálos vonatgázolás a Balatonnál

Tájékoztatásuk szerint a baleseti helyszínelés miatt nem közlekednek a vonatok a Balaton déli partján Siófok és Szabadisóstó között, az utasokat pótlóbusszal szállítják.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton százötvenen utaztak, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban
Forgalmi változások
A Tópart és Balaton InterCityk megosztva Nagykanizsa/Keszthely – Siófok és Lepsény – Déli pályaudvar között közlekednek, Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek köztes megállás nélkül.
A Déli pályaudvarról 17:35-kor Nagykanizsára elindult Tópart IC (IC 856) utasait a katasztrófavédelem segítségével pótlóbuszokra szállítják át.
A Tópart, Balaton InterCityk mai üzemzárásig helyjegyváltása nélkül igénybevehetőek.
A Siófok – Székesfehérvár személyvonatok helyett Siófok és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi helyeken állnak meg.
- Lepsény, vasútállomás (VOLÁN)
- Balatonvilágos (Balatonaliga), vasúti megállóhely (VOLÁN)
- Balatonvilágos, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Siófok (Szabadisóstó), 7-es számú út (VOLÁN)
- Siófok (Szabadifürdő), vasúti megállóhely (VOLÁN)
- Siófok, autóbusz-állomás (15-ös kocsiállás)