Már 5 milliárd felett lesz a nyeremény

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.
Nyerőszámok
- 9 (kilenc)
- 12 (tizenkettő)
- 26 (huszonhat)
- 47 (negyvenhét)
- 49 (negyvenkilenc)
Joker: 652921
Nyeremények:
- 4 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 1 146 655 forint;
- 3 találatos szelvény 4 617 darab, nyereményük egyenként 15 165 forint;
- 2 találatos szelvény 108 648 darab, nyereményük egyenként 2 415 forint.
Legközelebb 5 milliárd 151 millió forint lesz a főnyeremény.