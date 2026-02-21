ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat Eleonóra
Nyitókép: Unsplash

Már 5 milliárd felett lesz a nyeremény

Infostart

Megvolt a soroslás az ötös lottón. Csaknem 5 milliárd volt a tét.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.

Nyerőszámok

  • 9 (kilenc)
  • 12 (tizenkettő)
  • 26 (huszonhat)
  • 47 (negyvenhét)
  • 49 (negyvenkilenc)

Joker: 652921

Nyeremények:

  • 4 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 1 146 655 forint;
  • 3 találatos szelvény 4 617 darab, nyereményük egyenként 15 165 forint;
  • 2 találatos szelvény 108 648 darab, nyereményük egyenként 2 415 forint.

Legközelebb 5 milliárd 151 millió forint lesz a főnyeremény.

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat

Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat

Ukrajna határozottan elutasítja és elítéli a magyar, illetve a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos "ultimátumait és zsarolását". A tárca álláspontja szerint Budapest és Pozsony lépései az egész régió energiabiztonságát veszélyeztetik - közölte az ukrán külügyminisztérium.

Hatalmas változások készülnek a Touron, Girón: minden átalakul a legnagyobb bringaversenyeken?

Hatalmas változások készülnek a Touron, Girón: minden átalakul a legnagyobb bringaversenyeken?

A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.

Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

After most of his tariffs were outlawed on Friday, Trump announced new global tariffs of 10% - which he says he has now increased to 15%.

