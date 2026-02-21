Komolyabb földrengés volt Magyarországon, nagy volt a riadalom kora délután

A földmozgást Magyarország északnyugati részén széles körben érzékelték a helybéliek. A rengés magnitúdója 4,35 (M) volt Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre.

A rengés Győr-Moson-Sopron vármegye számos településén riadalmat okozott - számolt a blikk.hu. Volt aki azt hitte, hogy felrobbant a kazánja.

Személyi sérülésről vagy szerkezeti károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés a katasztrófavédelemhez, azonban a szakemberek kérik az embereket, hogy amennyiben károkat észlelnek, jelezzék azt az illetékes hatóságoknak.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.

Mekkora?

A 4,3-as magnitúdó a szeizmológiai besorolás szerint a „könnyű” kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a helybéliek szinte mindenhol jól érzik, és a beltéri tárgyak is láthatóan megremegnek. Bár az ilyen erejű mozgás már alkalmas riadalom okozására, a tapasztalatok alapján komolyabb épületszerkezeti károkkal ebben a tartományban általában még nem kell számolni.