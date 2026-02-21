ARÉNA - PODCASTOK
földrengés építkezés fal repedés
Nyitókép: Unsplash

Komolyabb földrengés volt Magyarországon, nagy volt a riadalom kora délután

Infostart

Szombaton 13 óra 44 perckor 4,35-ös magnitúdójú földrengés keletkezett a szlovák-magyar határ térségében – tájékoztatott a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A földmozgást Magyarország északnyugati részén széles körben érzékelték a helybéliek. A rengés magnitúdója 4,35 (M) volt Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre.

A rengés Győr-Moson-Sopron vármegye számos településén riadalmat okozott - számolt a blikk.hu. Volt aki azt hitte, hogy felrobbant a kazánja.

Személyi sérülésről vagy szerkezeti károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés a katasztrófavédelemhez, azonban a szakemberek kérik az embereket, hogy amennyiben károkat észlelnek, jelezzék azt az illetékes hatóságoknak.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.

Mekkora?

A 4,3-as magnitúdó a szeizmológiai besorolás szerint a „könnyű” kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a helybéliek szinte mindenhol jól érzik, és a beltéri tárgyak is láthatóan megremegnek. Bár az ilyen erejű mozgás már alkalmas riadalom okozására, a tapasztalatok alapján komolyabb épületszerkezeti károkkal ebben a tartományban általában még nem kell számolni.

Komolyabb földrengés volt Magyarországon, nagy volt a riadalom kora délután

földrengés

földrajz

mosonmagyaróvár

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
hegy

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
