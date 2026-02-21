ARÉNA - PODCASTOK
Légicsapás, légitámadás,
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Az ukránok megrakétázták az oroszokat

Infostart / MTI

Legkevesebb 11-en megsebesültek egy ukrán légitámadásban az Oroszországi Föderációban található Udmurt Köztársaságban - közölték helyi hatóságok.

Szergej Bagin, az orosz-ukrán határtól több mint ezer kilométerre található terület egészségügyi minisztere a Telegramon azt közölte, három embert kórházban ápolnak.

Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója - szintén a Telegramon - azt jelentette, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás, hozzátéve, hogy károkról is tudni. Jóllehet részleteket nem közölt - így egyelőre nem derült ki az sem, melyik városról van szó -, felszólította a lakosokat, "ne essenek pánikba, és ne terjesszenek nem megerősített híreszteléseket".

Az orosz légi közlekedési hatóság (Roszaviacija) mindeközben bejelentette, hogy felfüggesztette a légi közlekedést a régió fővárosában, Izsevszkben található repülőtéren.

A Moszkvától nagyjából 970 kilométerre keletre fekvő Izsevszkben több orosz hadiipari vállalat is működik.

Az ukránok megrakétázták az oroszokat

