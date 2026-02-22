Az inflációt meghaladó hozamot értek el a hazai nyugdíjpénztárak 2025-ben

Tavaly is folytatódott az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok által megtakarított vagyon növekedése és tovább emelkedett a taglétszám is, a nyugdíjpénztárak által elért hozam ismét jelentősen meghaladta az éves átlagos inflációt – közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).

A pénztártagok összesített megtakarításainak értéke 2025 végére a két kasszatípusban együttesen már megközelítette a 2450 milliárd forintot, ami éves összevetésben 6,5 százalékos, több mint 150 milliárd forintos növekedés. Az ÖPOSZ szektorelemzése alapján

az összesített taglétszám 3,8 százalékkal 2,23 millióra, új csúcsra emelkedett.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a 2024-es 13 százalékot meghaladó átlagos hozam után 2025-ben 8,8 százalékos hozamot értek el, ami 5,5 százalékos reálhozamnak felel meg, a negyedik negyedévben a becsült hozam 2,6 százalék volt. A pozitív hozamoknak és a növekvő befizetéseknek köszönhetően a pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 2025 végére új csúcsra emelkedett és meghaladta a 2340 milliárd forintot, ami 6,4 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest.

A pénztártagok által befizetett összeg új csúcsra, 115 milliárd forintra emelkedett, ami 15 százalékkal több, mint egy éve. Folytatódott a munkáltatói befizetések emelkedése, amelyek a befizetések 31 százalékát adták. Az 51,7 milliárd forintos tétel 7,6 százalékos növekedés 2024-hez képest. Tavaly mintegy 125 milliárd forint értékben nyújtottak be lakáscélú kifizetési igénylést a tagok.

Az ÖPOSZ tájékoztatása szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma az év végén 1,056 milliót tett ki, ami kismértékű növekedés 2024-hez képest. Az önkéntes egészségpénztártagok száma tavaly 75 ezerrel 1,2 millióra bővült.

Összesített megtakarításuk az időszak végére megközelítette a 103 milliárd forintot, ami csaknem 10 százalékkal haladja meg a 2024-est.

A munkáltatók éves összevetésben 20 százalékkal, a pénztártagok 15 százalékkal növelték befizetéseiket.

A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések éves szinten csaknem a kétszeresükre nőttek a negyedik negyedévben, míg a klasszikus egészségpénztári szolgáltatásokra 20,3 százalékkal költöttek többet a tagok az egészségkasszájukból. A gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra mintegy 40 százalékkal, az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra pedig majdnem 28 százalékkal fordítottak többet a 2024-eshez képest.

„Beigazolódtak az ÖPOSZ várakozásai: 2024 után 2025-ben is rekordot ért el az egészségpénztári taglétszám és a befizetések, ami annak köszönhető, hogy az egyéni megtakarítások 2019 óta megduplázódtak, miközben a munkáltatói befizetések tovább bővültek” – Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.