ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A fényesen ragyogó, növekvő Hold az enyhén felhős éjszakai égen.
Nyitókép: Unsplash

Megy össze a Hold, egyre több a bizonyíték

Infostart

Lesz értelme az embernek még a Holdra menni!

Az IFL Science írt cikket arról a tanulmányról, amely 1114 új bizonyítékot vonultat fel arra, hogy zsugorodik a Hold.

Mint a HVG.hu magyar nyelvű összefoglalójából kiderül, a máig eltelt 200 millió évben mintegy 50 méterrel kisebb lett a Hold sugara, a folyamat pedig folytatódik.

Magát a zsugorodást már másfél évtizede tudja az ember, most csupán új bizonyítékai kerültek elő ennek. Mint kiderült, a Hold fiatalabb korában geológiailag sokkal aktívabb volt, de idővel a belseje elkezdett lehűlni és megszilárdulni. Ahogy a belső réteg emiatt összehúzódik, a kéreg megreped és meghajlik. Ennek vizsgálata során kis tengeri gerinceket (SMR) fedeztek fel, amelyek a Hold sötét bazalt síkságaiban, a Hold-tengerekben találhatók. Ilyen terület volt például az is, ahová az Apollo-11 űrhajósai leszálltak.

A csapat összesen 1114 új SMR-t talált, így a számuk mostanra 2634-re nőtt. Kiderült: az SMR-ek és a lebenyes meredek lejtők kora nagyon hasonló, átlagosan 124 millió, illetve 105 millió évesek. A csapat azt is megállapította, hogy a kettő gyakran fizikailag is összekapcsolódik, ott, ahol a terület felföldből tengerré válik. A csapat úgy véli, hogy a Hold összehúzódása mindkettő kialakításáért felelős.

A kutatók lényegében az Apollo-korszak óta tudják, hogy

vannak lebenyes meredek lejtők a Holdon,

ám most először sikerült dokumentálni, hogy ezek az égitest egész területén jelen vannak.

A mostani munka segíthet jobban megérteni, milyen folyamatok zajlanak a Hold belsejében, a jövőbeni küldetések pedig még pontosabb képet adhatnak erről.

Kezdőlap    Tudomány    Megy össze a Hold, egyre több a bizonyíték

bolygó

hold

űr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként

Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként

Az elmúlt hetekben rendkívüli hideggel, heves havazással és erős széllökésekkel szokatlanul zord téli időjárás csapott le az Egyesült Államok több államára. Becslések szerint az extrém körülmények miatt több mint 1 millió tengerentúli háztartás és vállalkozás maradhatott áram nélkül, ami ugyan jelentős szám, de lényegesen kisebb, mint a legutóbbi hasonló téli vihar, a 2021-es Uri idején tapasztalt érték, amikor is több mint 5 millió felhasználót sújtott áramszünet. A Fern névre keresztelt vihar lehetőséget adott a tengerentúli áramszolgáltató vállalatoknak arra, hogy bebizonyítsák, tanultak a korábbiakból, és a jelek szerint ezt sikerült is nekik. Az eset arra is rávilágított: amikor az időjárásfüggő megújulók háttérbe szorulnak, egy sokat támadott, de megbízható pillér tartja életben az energiarendszert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?

Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?

i

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 21:00
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
2026. február 21. 20:48
Újabb földrengés történt, ezúttal a szlovák határ közelében
×
×