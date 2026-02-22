Megy össze a Hold, egyre több a bizonyíték

Az IFL Science írt cikket arról a tanulmányról, amely 1114 új bizonyítékot vonultat fel arra, hogy zsugorodik a Hold.

Mint a HVG.hu magyar nyelvű összefoglalójából kiderül, a máig eltelt 200 millió évben mintegy 50 méterrel kisebb lett a Hold sugara, a folyamat pedig folytatódik.

Magát a zsugorodást már másfél évtizede tudja az ember, most csupán új bizonyítékai kerültek elő ennek. Mint kiderült, a Hold fiatalabb korában geológiailag sokkal aktívabb volt, de idővel a belseje elkezdett lehűlni és megszilárdulni. Ahogy a belső réteg emiatt összehúzódik, a kéreg megreped és meghajlik. Ennek vizsgálata során kis tengeri gerinceket (SMR) fedeztek fel, amelyek a Hold sötét bazalt síkságaiban, a Hold-tengerekben találhatók. Ilyen terület volt például az is, ahová az Apollo-11 űrhajósai leszálltak.

A csapat összesen 1114 új SMR-t talált, így a számuk mostanra 2634-re nőtt. Kiderült: az SMR-ek és a lebenyes meredek lejtők kora nagyon hasonló, átlagosan 124 millió, illetve 105 millió évesek. A csapat azt is megállapította, hogy a kettő gyakran fizikailag is összekapcsolódik, ott, ahol a terület felföldből tengerré válik. A csapat úgy véli, hogy a Hold összehúzódása mindkettő kialakításáért felelős.

A kutatók lényegében az Apollo-korszak óta tudják, hogy

vannak lebenyes meredek lejtők a Holdon,

ám most először sikerült dokumentálni, hogy ezek az égitest egész területén jelen vannak.

A mostani munka segíthet jobban megérteni, milyen folyamatok zajlanak a Hold belsejében, a jövőbeni küldetések pedig még pontosabb képet adhatnak erről.