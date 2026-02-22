Kosárlabda-maraton a fővárosban, amely ma is folytatódik

Kialakult a kupadöntők mezőnye: Szolnok–Falco és Veszprém–MAFC finálék a BOK Csarnokban.

Magyar Kupa

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Atomerőmű SE 79-74 (25-19, 22-19, 21-18, 11-18)

Az első elődöntőben a Szolnok már az első negyedben magához ragadta a kezdeményezést Somogyi Ádám kiemelkedő, 18 pontos szakaszbeli teljesítményével. Bár a paksi Atomerőmű az utolsó negyedben egy 12-0-s rohammal kiegyenlített (70-70), a végjátékot az Olaj bírta jobban. A találkozót Somogyi sorsdöntő hárompontosa zárta le, aki összesen 31 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez.

Final Fourt rendeznek Budapesten.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Endo Plus Service-Honvéd 77-64 (24-18, 18-19, 24-14, 11-13)

A bajnoki címvédő Falco magabiztos játékkal jutott a fináléba a fővárosi piros-fehérek ellen. Bár a Honvéd a második negyedben egy pontra is felzárkózott, a szombathelyiek Perl Zoltán vezérletével a harmadik negyedben 15 pontos előnyt építettek ki, amelyet a mérkőzés végéig megőriztek.

Hepp-kupa

Veszprém KK – Tiszaújvárosi Phoenix KK 80-74 (18-20, 16-18, 24-19, 22-17)

A nap első mérkőzésén a Veszprém hátrányból fordítva győzte le a Tiszaújvárost. A döntő faktornak Daniels és Kass ponterőssége bizonyult a záró negyedben, így a bakonyi együttes 2019 után ismét eljutott a Hepp-kupa döntőjébe.

Újbuda MAFC – Óbudai Kaszások 92-87 (13-20, 21-23, 28-20, 30-24)

A budai derbi parázs csatát hozott. Kezdetben Kevin Swanson pontjaival az óbudaiak vezettek és így az Óbudai Kaszások tízpontos előnnyel vonulhattak a nagyszünetre, ám a MAFC a harmadik negyedben Kazy és Polgárdy pontjaival visszajött a mérkőzésbe. A drámai végjátékban, 80-80-as állás után az Újbuda koncentrált jobban a büntetővonalról, így ők vívták ki a fináléba kerülés jogát.

A vasárnapi program

Hepp-kupa bronzmérkőzés: Óbudai Kaszások - Tiszaújvárosi Phoenix KK (11:00)

Hepp-kupa döntő: Veszprém KK – Újbuda MAFC (14:00)

Magyar Kupa bronzmérkőzés: Atomerőmű SE – Endo Plus Service-Honvéd (17:00)

Magyar Kupa döntő: NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (20:00)