Újra telik a belvárosi mocsár Szegeden

A helybéliek panaszai évtizedek óta változatlanok, de a probléma az időjárási szélsőségekkel mindig felerősödik. A lakók beszámolói alapján a terület nem csupán esztétikai szempontból rombolja a városképet, hanem komoly életminőségbeli romlást is okoz - írja a delmagyar.hu.

A pangó vízben felhalmozódott szemét és a mocsári növényzet miatt télen-nyáron kellemetlen bűz terjeng a környéken. Ahogy jön a nyár, akkor a szúnyogok elsődleges tenyészhelyévé válik, ellehetetlenítve a környékbeli lakások szellőztetését.

Elakadt beruházás és bizonytalan jövő

Bár a Covid-világjárvány előtt történtek kísérletek a terület fejlesztésére, az építőanyag- és munkaerőárak drasztikus emelkedése megakasztotta a folyamatokat. A tulajdonos, Buella Attila tájékoztatása szerint a 15 ezer négyzetméteres ingatlan beépítése ma már elérheti a 10 milliárd forintos költséget is.

Miközben a tulajdonos nagy nemzetközi befektetőkkel tárgyal a hasznosításról, a szegediek egy része már iróniával kezeli a helyzetet. A közösségi médiában felmerült javaslatok között – látva a természet térnyerését – a „csónakázótó” kialakítása is szerepel, jelezve, hogy a helyiek jelentős része a további betonozás helyett inkább a terület rendezését és zöldítését látná szívesen.

