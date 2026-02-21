ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezon elõtti tesztelésén a szahíri versenypályán 2026. február 13-án. A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíját március 8-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

F1-es szakíró a tesztszezonról: a Ferrari újra megcsillantott valamit klasszisából, Hamilton is lubickolt

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Szenvedett az Aston Martin, szárnyalt a Mercedes és a McLaren Bahreinben, míg a Ferrari innovatív megoldásokkal és remek rajtprogrammal rukkolt ki a Forma–1-es tesztszezon utolsó részére. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: még sok a kérdőjel, de úgy tűnik, a Ferrari sokkal jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor.

A Mercedes uralta a 2026-os Forma–1-es szezont megelőző második bahreini tesztet, de a McLaren és a Ferrari is kifejezetten jól teljesített. Egyre fogy az idő a március 6-8-ai, melbourne-i nyitányig, és nem mindenki lehet ennyire bizakodó. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: annak idején Enzo Ferrari csapata arról volt ismert, hogy a motorerőben bízott, míg az aerodinamikai ismereteket csak „úri huncutságnak és a britek szórakozásának gondolták” az olasz istálló vezető mérnökei. Ennek azonban megvolt a böjtje, ugyanis az 1960-as években jelentős hátrányba került a Ferrari a többi gyárral, illetve csapattal szemben.

Ehhez képest a maranellóiak Vámosi Péter szerint „a legbátrabb és leginnovatívabb megoldásokkal álltak elő” a 2026-os szezonkezdet előtti utolsó tesztre. A legmeglepőbb és egyben leglátványosabb újításnak a megforduló hátsó szárnyat nevezte, ami olyan mintha „a leszorítóerő mellett gyakorlatilag felhajtóerőt is generálna”. Nyilván az a cél a Ferrarinál, hogy minél nagyobb végsebességet érjen el az autójuk. Mivel a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem látta szabálytalannak és engedélyezte ezt az innovatív megoldást,

a Ferrari most egy olyan vívmánnyal rukkolt ki, ami talán segít majd a felzárkózásban a korábbi kudarcok után.

A bahreini teszten ugyancsak igazi technikai különlegességnek számított a Ferrari kipufogó elé helyezett fémlapja, ami a felfelé irányított kipufogógázok energiájának a segítségével növeli a diffúzor és a hátsó szárny hatékonyságát. A köridő-nyereség nem elhanyagolható ezzel a módszerrel, akárcsak korábban a befújt diffúzorok esetében.

A szakíró szerint a fenti példák azt mutatják, az olasz istálló szakemberei a szezon előtt nagyon sok erőt, energiát fektettek abba, hogy elérjék az ideális leszorítóerőt. A nyilvánosságra hozott videók alapján kiemelte még a Ferrari rajtautomatikáját is, ami egyelőre nagyon hatékonynak és jól kidolgozottnak tűnik.

Csütörtökön az olasz csapat brit pilótája, Lewis Hamilton kifejezetten lubickolt Bahreinben, amire már nagyon régóta nem volt példa a hétszeres világbajnok esetében. Látványosan gyorsabb volt, mint a többiek, és a rajt után az első kanyarig feljött a kilencedik helyről az elsőre. Ahogy Vámosi Péter fogalmazott, „kilőtt” az autójával a rajtot követően. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a többiek mennyire vették komolyan ezt a gyakorlást, mert nem kizárt, hogy egyesek nem akartak még 100 százalékon pörögni, mégiscsak egy tesztről volt szó. A szakíró szerint

vannak még kérdőjelek ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, a Ferrari sokkal jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor, amit egyébként Charles Leclerc is megerősített az egyik nyilatkozatában.

Ezzel együtt azért sok pályaidőt vesztett az olasz csapat a mostani bahreini teszthéten: Lewis Hamilton hosszú órákon keresztül feladat nélkül vesztegelt a garázsban, amikor a szerelők intenzíven dolgoztak. Ami pedig az időeredményeket illeti, egyelőre a Mercedes tűnik a legmeggyőzőbbnek, de a vb-címvédő McLaren sincs túlságosan távol tőlük. Vámosi Péter szerint Bahreinben is minden téren a Mercedes felé billentette a mérleg nyelvét, hogy pilótáik nagyon sok kört tettek meg, végig stabilak voltak és többször is elhozták az adott nap legjobb köridejét. Sőt, egyesek szerint még nem mutatták ki a foguk fehérjét, és akár további másodpercek is lehetnek az autójukban.

Szenvedős idénykezdet várhat az Aston Martinra

A motorsportol.hu főszerkesztője azt gondolja, az Ausztrál Nagydíj időmérője minden kérdésre megadja majd a választ, és a versenyzőknek akkor kell majd igazán bizonyítaniuk egy körön. Azt feltételezi, hogy lesznek olyan csapatok is, amelyek egy körön nagyon jól teljesítenek, aztán versenykörülmények között már kevésbé, és ez igaz lehet fordítva is más csapatok esetében. Ez a helyzet megkeverheti idén a kártyákat a Forma–1-ben.

A Mercedesszel, a McLarennel és a Ferrarival szemben például az Aston Martinnál korántsem rózsás a helyzet. Vámosi Péter úgy fogalmazott, a brit csapatnál „továbbra sem látják a fényt az alagút végén”. Az is sokatmondó, hogy már „endoszkópos vizsgálat alatt áll a motorjuk”, ami nem sok jót jelez előre a jövőre nézve. Ugyanakkor állítólag most már tudják az Aston Martin mérnökei, hogy mi a hiba a motorral. Azt rebesgetik, hogy

Adrian Newey már elkezdett tervezni egy B-autót, ami az ő karrierjében meglehetősen szokatlan, főleg úgy, hogy még el sem kezdődött a versenyszezon.

Mire azonban elkészül az új autó, Vámosi Péter szerint legalább hat-hét versenyhétvégét át kell vészelniük a jelenlegivel az Aston Martin pilótáinak, amiből igen nagy szenvedés is kikerekedhet. Úgy véli, jelentős lehet a lemaradásuk a többiekkel szemben, és nem lehet tudni, milyen más problémák derülnek még ki közben. A szakíró nem gondolja azt, hogy az FIA nem fogja a rajtrácsra engedni az Aston Martin pilótáit a rossz időeredmények miatt, de nem elképzelhetetlen, hogy küszködniük kell a 107 százalékos szabálynak való megfelelésért. A Forma–1 szabályzata szerint csak az indulhat el egy-egy versenyen, aki a pole pozíciós időhöz képest 107 százalékon belül futotta a körét az időmérőn.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    F1-es szakíró a tesztszezonról: a Ferrari újra megcsillantott valamit klasszisából, Hamilton is lubickolt

forma-1

teszt

bahrein

ferrari

mercedes

mclaren

aston martin

vámosi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden, amit a kampányról és a választásról tudni kell – a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Arénában

Minden, amit a kampányról és a választásról tudni kell – a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Arénában
A hivatalos kampányidőszak kezdetén Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tájékoztatást adott az InfoRádió Aréna című műsorában a választópolgárok számára legfontosabb információkról. Elárult olyan érdekességeket is, mint hogy mikor kell külön jegyet venni a repülőgépre naz urnának, és hogy kötelező-e borítékba tenni a szavazatot.
 

Bejelentést tettek az áprilisi választásokról

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

Trump raises global tariffs to 15%, day after Supreme Court ruling

After most of his tariffs were outlawed on Friday, Trump announced new global tariffs of 10% - which he says he has now increased to 15%.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 16:52
Könyörtelen – így jellemezték a magyar focistát a törökök
2026. február 21. 16:01
Újabb horrorbukás az olimpián
×
×