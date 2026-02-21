F1-es szakíró a tesztszezonról: a Ferrari újra megcsillantott valamit klasszisából, Hamilton is lubickolt

A Mercedes uralta a 2026-os Forma–1-es szezont megelőző második bahreini tesztet, de a McLaren és a Ferrari is kifejezetten jól teljesített. Egyre fogy az idő a március 6-8-ai, melbourne-i nyitányig, és nem mindenki lehet ennyire bizakodó. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: annak idején Enzo Ferrari csapata arról volt ismert, hogy a motorerőben bízott, míg az aerodinamikai ismereteket csak „úri huncutságnak és a britek szórakozásának gondolták” az olasz istálló vezető mérnökei. Ennek azonban megvolt a böjtje, ugyanis az 1960-as években jelentős hátrányba került a Ferrari a többi gyárral, illetve csapattal szemben.

Ehhez képest a maranellóiak Vámosi Péter szerint „a legbátrabb és leginnovatívabb megoldásokkal álltak elő” a 2026-os szezonkezdet előtti utolsó tesztre. A legmeglepőbb és egyben leglátványosabb újításnak a megforduló hátsó szárnyat nevezte, ami olyan mintha „a leszorítóerő mellett gyakorlatilag felhajtóerőt is generálna”. Nyilván az a cél a Ferrarinál, hogy minél nagyobb végsebességet érjen el az autójuk. Mivel a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem látta szabálytalannak és engedélyezte ezt az innovatív megoldást,

a Ferrari most egy olyan vívmánnyal rukkolt ki, ami talán segít majd a felzárkózásban a korábbi kudarcok után.

A bahreini teszten ugyancsak igazi technikai különlegességnek számított a Ferrari kipufogó elé helyezett fémlapja, ami a felfelé irányított kipufogógázok energiájának a segítségével növeli a diffúzor és a hátsó szárny hatékonyságát. A köridő-nyereség nem elhanyagolható ezzel a módszerrel, akárcsak korábban a befújt diffúzorok esetében.

A szakíró szerint a fenti példák azt mutatják, az olasz istálló szakemberei a szezon előtt nagyon sok erőt, energiát fektettek abba, hogy elérjék az ideális leszorítóerőt. A nyilvánosságra hozott videók alapján kiemelte még a Ferrari rajtautomatikáját is, ami egyelőre nagyon hatékonynak és jól kidolgozottnak tűnik.

Csütörtökön az olasz csapat brit pilótája, Lewis Hamilton kifejezetten lubickolt Bahreinben, amire már nagyon régóta nem volt példa a hétszeres világbajnok esetében. Látványosan gyorsabb volt, mint a többiek, és a rajt után az első kanyarig feljött a kilencedik helyről az elsőre. Ahogy Vámosi Péter fogalmazott, „kilőtt” az autójával a rajtot követően. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a többiek mennyire vették komolyan ezt a gyakorlást, mert nem kizárt, hogy egyesek nem akartak még 100 százalékon pörögni, mégiscsak egy tesztről volt szó. A szakíró szerint

vannak még kérdőjelek ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, a Ferrari sokkal jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor, amit egyébként Charles Leclerc is megerősített az egyik nyilatkozatában.

Ezzel együtt azért sok pályaidőt vesztett az olasz csapat a mostani bahreini teszthéten: Lewis Hamilton hosszú órákon keresztül feladat nélkül vesztegelt a garázsban, amikor a szerelők intenzíven dolgoztak. Ami pedig az időeredményeket illeti, egyelőre a Mercedes tűnik a legmeggyőzőbbnek, de a vb-címvédő McLaren sincs túlságosan távol tőlük. Vámosi Péter szerint Bahreinben is minden téren a Mercedes felé billentette a mérleg nyelvét, hogy pilótáik nagyon sok kört tettek meg, végig stabilak voltak és többször is elhozták az adott nap legjobb köridejét. Sőt, egyesek szerint még nem mutatták ki a foguk fehérjét, és akár további másodpercek is lehetnek az autójukban.

Szenvedős idénykezdet várhat az Aston Martinra

A motorsportol.hu főszerkesztője azt gondolja, az Ausztrál Nagydíj időmérője minden kérdésre megadja majd a választ, és a versenyzőknek akkor kell majd igazán bizonyítaniuk egy körön. Azt feltételezi, hogy lesznek olyan csapatok is, amelyek egy körön nagyon jól teljesítenek, aztán versenykörülmények között már kevésbé, és ez igaz lehet fordítva is más csapatok esetében. Ez a helyzet megkeverheti idén a kártyákat a Forma–1-ben.

A Mercedesszel, a McLarennel és a Ferrarival szemben például az Aston Martinnál korántsem rózsás a helyzet. Vámosi Péter úgy fogalmazott, a brit csapatnál „továbbra sem látják a fényt az alagút végén”. Az is sokatmondó, hogy már „endoszkópos vizsgálat alatt áll a motorjuk”, ami nem sok jót jelez előre a jövőre nézve. Ugyanakkor állítólag most már tudják az Aston Martin mérnökei, hogy mi a hiba a motorral. Azt rebesgetik, hogy

Adrian Newey már elkezdett tervezni egy B-autót, ami az ő karrierjében meglehetősen szokatlan, főleg úgy, hogy még el sem kezdődött a versenyszezon.

Mire azonban elkészül az új autó, Vámosi Péter szerint legalább hat-hét versenyhétvégét át kell vészelniük a jelenlegivel az Aston Martin pilótáinak, amiből igen nagy szenvedés is kikerekedhet. Úgy véli, jelentős lehet a lemaradásuk a többiekkel szemben, és nem lehet tudni, milyen más problémák derülnek még ki közben. A szakíró nem gondolja azt, hogy az FIA nem fogja a rajtrácsra engedni az Aston Martin pilótáit a rossz időeredmények miatt, de nem elképzelhetetlen, hogy küszködniük kell a 107 százalékos szabálynak való megfelelésért. A Forma–1 szabályzata szerint csak az indulhat el egy-egy versenyen, aki a pole pozíciós időhöz képest 107 százalékon belül futotta a körét az időmérőn.