ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.54
usd:
332.28
bux:
0
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oil drums sitting over blue financial graph background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. Oil prices and stock market and finance concept.
Nyitókép: muhammet sager/Getty Images

Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok elnöke csalódott az új iráni vezető személye miatt, illetve hajlandó akár szankciókat is feloldani, hogy a kőolaj ára stabilizálódhasson.

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este. Hangsúlyozta, hogy Irán elveszített „mindent, amivel rendelkezett, ide értve a vezetését. Az iráni haderőt megfosztották tengeri képességeitől, valamint a drón- és rakétaállományának nagy részét is elveszítette.

Megfogalmazása szerint a hadműveletben eddig elért eredményeket korábban „egy hónap alatt” sem tartotta megvalósíthatónak. Az Iránt érintő lépések céljaként azt említette, hogy hosszú távon megfosszák attól a képességétől, hogy fegyvereivel az Egyesült Államokat, illetve szövetségeseit, valamint a szomszédos országokat fenyegethesse.

Donald Trump csalódottságának adott hangot Irán új vezetőjének személyét, Modzstaba Hameneit illetően, akivel – véleménye szerint – az iráni politika iránya nem változhat meg.

A kőolaj árának stabilizálása érdekében

kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok átmeneti időre felold bizonyos szankciókat,

valamint megismételte, hogy a Hormuzi-szoroson a szállítások újraindulása érdekében az Egyesült Államok „politikai kockázatbiztosítást” nyújt az áthaladó szállítmányokra.

Donald Trump megerősítette, hogy hétfőn telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel szót váltottak az ukrajnai háborúról, valamint a közel-keleti helyzetről. Az egyeztetést az amerikai elnök nagyon jónak értékelte, és hozzátette, hogy az orosz államfő konstruktívnak mutatkozott, hogy segítséget nyújtson az iráni konfliktus lezárásában.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: az iráni katonai konfliktusnak „nagyon hamar” vége lehet

donald trump

irán

olajár

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Donald Trump szerint gyorsan csökkenni fog az olaj ára

Hétfő reggelre 100 dollár főlé emelkedtek az olajárak, azt követően, hogy az Irán elleni háború drámai fordulatot vett a hétvégén.
 

Benzin- és gázolajár – Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Nem az első ársapka, de nem is ugyanakkora

Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Vlagyimir Putyin megszólalt az energiaszállításról: nyitott rá, de...

Itt a váratlan döntés a G7-ektől olajügyben

Az olajpiac egyik legnagyobb szereplője sem bírta tovább

Párizs feltörné a Hormuzi-szorost

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bejelentése adott löketet a forintnak

Trump bejelentése adott löketet a forintnak

Jelentősen erősödött a forint miután Donald Trump amerikai elnök hétfő este bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti az iráni háborút. A magyar deviza azért még messze van a konfliktus előtti szintektől, de a tegnap látott 400-as eurótól úgy tűnik, hogy megmenekültünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 10.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 10.)

A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices dip as Trump says Iran war is 'ahead of schedule' and will end 'very soon'

Oil prices dip as Trump says Iran war is 'ahead of schedule' and will end 'very soon'

After surging above $100 a barrel on Monday, oil is now closer to $90. Trump also says he will hit Iran "twenty times harder" if they stop oil flowing through the Straits of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 06:00
Brutális pénzek mennek fegyverekre Európában – Kaiser Ferenc elárulta, miben állunk rosszul
2026. március 10. 05:36
Halálos kullancsok jelentek meg
×
×