Nagyot esett az olaj ára Donald Trump mondatai után

A kőolaj ára hétfőn még több mint hároméves csúcson, hordónként 120 dollár körül mozgott a feszült közel-keleti helyzet miatt. A befektetői aggodalom azonban alább hagyott azután, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este jelezte: az Iránnal vívott háborúnak „nagyon hamar” vége lehet.

Röviddel hét óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként ára 5,57 dollárral (5,59 százalékkal), 93,43 dollárra esett.

Az ázsiai tőzsdék mindegyike komoly pluszban állt. A térségben irányadó tokiói börze Nikkei225 indexe csaknem 3 százalékos nyereséget jelzett.