2026. március 10. kedd Ildikó
An iconic oil and gas industry symbol taken at dusk.
Nyitókép: Getty Images

Nagyot esett az olaj ára Donald Trump mondatai után

Infostart / MTI

Jelentősen csökkent a kőolaj ára és pluszban álltak az ázsiai tőzsdék kedden reggel.

A kőolaj ára hétfőn még több mint hároméves csúcson, hordónként 120 dollár körül mozgott a feszült közel-keleti helyzet miatt. A befektetői aggodalom azonban alább hagyott azután, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este jelezte: az Iránnal vívott háborúnak „nagyon hamar” vége lehet.

Röviddel hét óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként ára 5,57 dollárral (5,59 százalékkal), 93,43 dollárra esett.

Az ázsiai tőzsdék mindegyike komoly pluszban állt. A térségben irányadó tokiói börze Nikkei225 indexe csaknem 3 százalékos nyereséget jelzett.

