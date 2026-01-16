Különös baleset: leborult konténert szippantott fel egy repülőgép hajtóműve – videó

Vizsgálatot indított India légügyi hatósága, miután az Air India egyik repülőgépének hajtóműve felszívott egy konténert Delhi repterén – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az eset „taxizás” közben történt, amikor a gépet épp mozgatták. A balesetben nem sérült meg senki, a hajtómű azonban komolyan károsodott.

Az Airbus A350-es csütörtökön, nem sokkal a felszállása után visszatért a delhi reptérre, miután Irán ideiglenesen lezárta a légterét. A 240 utast szállító járat gond nélkül landolt, majd a kiszolgálóterület felé gurult.

Ekkor azonban a gép a jobb hajtóművével felszippantott egy rakománykonténert, amely egy kerekét elhagyó, így megbillenő földi járműről pottyant a gurulóútra. A jármű vezetője észlelte a guruló utasszállítót, és a megmaradt rakományával időben elhagyta a területet.

A hajtóműben keletkezett károkat valaki videóra is felvette:

More visuals on Air India A350 VT-JRB after engine sucked a cargo container while taxiing ✈️?pic.twitter.com/VfPBuaGmB8 — Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 15, 2026

A légügyi felügyelet közölte: az incidens idején sűrű köd volt a reptéren, ami jelentősen korlátozta a látótávolságot. A repülőgépet elvontatták és leparkolták, az ügyben pedig részletes vizsgálatot rendeltek el.

A vizsgálat nem mutatta ki, hogy műszaki problémája lett volna a repülőnek, ellenben a gép két hajtóművének üzemanyag-szabályozóját nem sokkal az indulás után a gép kapitánya kikapcsolta, ami a felszállás után röviddel a tolóerő elvesztéséhez vezethetett. A teljes jelentés az év folyamán később várható.