Az Air India légitársaság egyik repülőgépe.
Nyitókép: Unsplash

Különös baleset: leborult konténert szippantott fel egy repülőgép hajtóműve – videó

Infostart

A delhi reptéren történt az eset. Egy földi jármű úgy megbillent, hogy leesett a rajta szállított konténer, amit az Air India egyik utasszállítójának hajtóműve felszippantott – vesztére.

Vizsgálatot indított India légügyi hatósága, miután az Air India egyik repülőgépének hajtóműve felszívott egy konténert Delhi repterén – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az eset „taxizás” közben történt, amikor a gépet épp mozgatták. A balesetben nem sérült meg senki, a hajtómű azonban komolyan károsodott.

Az Airbus A350-es csütörtökön, nem sokkal a felszállása után visszatért a delhi reptérre, miután Irán ideiglenesen lezárta a légterét. A 240 utast szállító járat gond nélkül landolt, majd a kiszolgálóterület felé gurult.

Ekkor azonban a gép a jobb hajtóművével felszippantott egy rakománykonténert, amely egy kerekét elhagyó, így megbillenő földi járműről pottyant a gurulóútra. A jármű vezetője észlelte a guruló utasszállítót, és a megmaradt rakományával időben elhagyta a területet.

A hajtóműben keletkezett károkat valaki videóra is felvette:

A légügyi felügyelet közölte: az incidens idején sűrű köd volt a reptéren, ami jelentősen korlátozta a látótávolságot. A repülőgépet elvontatták és leparkolták, az ügyben pedig részletes vizsgálatot rendeltek el.

A vizsgálat nem mutatta ki, hogy műszaki problémája lett volna a repülőnek, ellenben a gép két hajtóművének üzemanyag-szabályozóját nem sokkal az indulás után a gép kapitánya kikapcsolta, ami a felszállás után röviddel a tolóerő elvesztéséhez vezethetett. A teljes jelentés az év folyamán később várható.

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
CIA director had two-hour meeting with new Venezuelan leader in Caracas

CIA director had two-hour meeting with new Venezuelan leader in Caracas

The pair discussed economic opportunities and preventing Venezuela becoming a place for "America's adversaries", a US official said.

