Üzenet házon belülről: meg kellene szüntetni az orosz üzemanyagos kiskaput a briteknél

Mint a Politico írta, Liam Byrne, a Munkáspárt (Labour) képviselője, egyben a brit alsóházi üzleti és kereskedelmi bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy minden egyes hónapban több tízmillió fontnyi összeg folyhat az „orosz háborús erőfeszítések” irányába. 2022 decemberében tiltotta be az Egyesült Királyság az orosz olaj importját, 10 hónappal az ukrajnai háború kirobbanása után. Az azóta eltelt időszakban egyre jobban kiterjesztették a Vlagyimir Putyin orosz elnökre és az ő köreire kivetett szankciókat. 2025 áprilisában figyelmeztetett Keir Starmer miniszterelnök, hogy Nagy-Britannia „le fog csapni a Putyin háborúját támogató energia-bevételekre” – olvasható a cikkben.

Ugyanakkor a tilalom életbelépte és 2025 vége között az Egyesült Királyság 4 milliárd font értékben importált repülőgép-üzemanyagot és más olajtermékeket indiai és törökországi finomítókból, amelyek részben orosz nyersolajat dolgoznak fel. A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA, energia- és tisztalevegő-kutatási központ) elemzése szerint 1,6 milliárd fontnyi importált termék készült orosz olaj felhasználásával.

India továbbra is Kína után a második legnagyobb nemzetközi felvásárlója az orosz nyersolajnak, illetve Törökország is nagy importőr. Az olaj nagy részét mindkét ország finomítókban dolgozza fel, és például repülőgép-üzemanyagot készít belőle, amelyet aztán külföldre ad el.

Ez a „finomítási kiskapu” nehezíti a nyugati országok erőfeszítéseit, hogy csökkentsék Oroszország fosszilis energiahordozókból származó bevételét

– hangsúlyozza a CREA elemzése.

2025 októberében a brit kormány miniszterei már bejelentették, hogy bezárják a kiskaput, betiltják a harmadik országokban orosz olajjal készült olajtermékek importját. Egy kormányzati szóvivő szerint „úgy várják”, idén tavasszal léphet életbe a döntés – írta a Politico.

Isaac Levi, a CREA elemzője szerint az Egyesült Királyság „rendkívül vontatottan” adott választ erre a kérdésre, hiszen egy hasonló tilalom az Európai Unióban életbe lépett már. Hozzátette, az importált repülőgép-üzemanyagok körülbelül egyhatoda érkezik orosz nyersolajat feldolgozó finomítókból, és mindössze 2 százalékkal olcsóbbak ezek a termékek.

Minden egyes hónap, amikor nem tiltják be az orosz nyersolajból készült termékeket, 44 millió fontnyi bevételt jelent Oroszországnak

– tette hozzá az elemző.

Egy brit kormányzati szóvivő elmondta, hogy a kormány az ipar szempontjainak figyelembe vételével monitorozza a szankciók hatását. Az üzemanyag-importőröket tömörítő Fuels Industry UK szóvivője úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen jogszabályokkal szükséges megközelíteni a helyzetet, és biztonsággal meg kell tudni mondani, honnan származik az importált üzemanyag. Az Airlines UK, a repülési szektort képviselő szervezet nem nyilatkozott a témában – olvasható a Politico cikkében.