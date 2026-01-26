ARÉNA - PODCASTOK
Schengen writing on airport arrivals
Nyitókép: robypangy/Getty Images

Európai határzárak kezdődtek, a magyar határt is elérik

Infostart

Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia fuvarozói hétfő délben blokád alá vonták az Európai Unióval közös teherforgalmi határátkelőhelyeket – közölték az érintett szakmai szervezetek.

A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A fuvarozók nehezményezik, hogy nem uniós állampolgárokként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ez pedig megnehezíti a munkájukat.

A fuvarozók a schengeni határ közelében parkolták le járműveiket, és teljes körű teherforgalmi blokádot terveznek. Magyarország irányába a Szerbiával közös tompai, a röszkei és a hercegszántói határátkelőkön várható fennakadás.

A bejelentések szerint a kialakult helyzet az ellátási láncok működését is veszélyeztetheti.

Montenegróban a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetsége ugyancsak délben lezárta a teherforgalmat a határátkelőhelyeken, valamint Bar kikötőjében. A szervezet az ágazatot évek óta sújtó problémák azonnali rendezését követeli az illetékes hatóságoktól.

A szervezők közlése szerint a tiltakozó akciók a követelések teljesítéséig tartanak.

Kezdőlap    Gazdaság    Európai határzárak kezdődtek, a magyar határt is elérik

határzár

balkán

schengeni övezet

Bagyó Sándor: a Balaton most már legfeljebb csak arra alkalmas, hogy gyönyörködjünk benne
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a vizes, kásás, vékonyodó jégréteg többé nem alkalmas korcsolyázásra, csúszkálásra. Arra viszont tökéletes, hogy a vízimentők gyakorolni tudják a jégről mentést.
 

Lantos Csaba elmondta: ekkor derülhetnek ki a részletek a januári rezsistopról

A mai nap ülésezett a januári rezsistop részleteinek kidolgozásával megbízott munkacsoport - tudhattuk meg az Energiaügyi Minisztérium posztjából. A testületet vezető Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt is elárulta, hogy mikorra várható a pontos szabályozás.

Döbbenetes: kirúgták a vezetőedzőt, mert ChatGPT-t használt

A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.

Republican senators join calls for fuller investigation into Minneapolis killing

Trump says his administration is "reviewing everything" after the fatal shooting of Alex Pretti as one Republican governor says "enough is enough".

